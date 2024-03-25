勾結中國碼頭保全走私保育龜、錦蛙 台籍船員、水手長被起訴

海巡人員當場查獲龜、蛙等活體動物。（記者林嘉東翻攝）

2024/03/25 15:39

〔記者吳昇儒／基隆報導〕華航6號貨輪游姓船員與謝姓水手長及林、文姓男子與中國某碼頭保全、綽號小張的男子勾結，企圖將龜、蛙等動物走私到我國。保全人員在廈門的碼頭將先將活體動物放置在船上的工具箱後，運到我國。謝男再通知游男等人運出，所幸海巡人員掌握情資，當場逮人。基隆地檢署近日偵結，依違反懲治走私條例，將4人起訴。

基隆地檢署接獲情資後，得知有一批活體動物將會透過貨輪指揮海巡署偵防分署苗栗查緝隊等單位，今年1月5日鎖定華航6號貨輪進港後，於隔日凌晨，在基隆港西岸17號碼頭圍牆外活逮林姓男子等人，並陸續搬出土撥鼠、松鼠、龜、蛙、魚等活體動物共230隻。

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檢方調查，游男等人認為貨輪上的工具箱鮮少被海巡人員檢查，因此鋌而走險，利用該空間走私活體動物企圖闖關。1月5日船隻靠岸後，謝姓水手長便指示船員將工具箱吊掛上岸，放置在碼頭上，再利用微信通知游男取貨。

當日深夜10時50分，游男等3人接到謝男通知，表示海巡人員已經離開，林男便駕駛小貨車進入港區，搬運12箱活體動物後，準備逃離現場。海巡人員見時機成熟，當場逮人。

清點後發現，裡面有一、二級保育類動物，市值超過104萬泰銖，折合新台幣近80萬元，其中包含一級保育類的大頭龜、二級保育類的馬來食蝸龜、鋸緣閉殼龜、三線閉殼龜、豬鼻龜，還有未保育的紅尾鯰、松鼠、土撥鼠、亞洲錦蛙、北部蛇頸龜、卡羅萊納箱龜、屋頂麝香龜，共計230隻，被發現時已經奄奄一息。

檢察官偵訊時，游男等4人均坦承犯行，表示有協助「小張」運送該批活體動物，並提供對話紀錄佐證。

檢察官偵訊後，認定游、謝、文及林姓男子已經涉犯違反懲治走私條例，依法將4人起訴。

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