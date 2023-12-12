她褲子「鼓鼓的」？海關起疑 攔查竟發現藏6條「活球蟒」

海關人員攔截檢查該名女子，在她的褲子雙側口袋發現3隻黑色棉襪中裝著活物，打開竟發現每隻襪子中有2條活蛇，總共6條蛇。（圖擷自微博）

2023/12/12 12:11

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1名中國女子日前從香港入境廣東深圳，通關時神色匆忙、褲子雙側口袋異常鼓起，引海關人員起疑攔查，結果在褲子雙側口袋發現3隻裝著活物的黑色棉襪，打開竟發現每隻襪子裡各有2尾活蛇，總共6條球蟒，消息曝光引起網友譁然。

根據《香港01》報導，自去年深圳和香港疫情後恢復通關以來，深圳各大口岸對出入境旅客安全檢查愈來愈嚴，中國海關官方帳號「海關發布」近期公告，深圳皇崗海關日前在福田口岸監管入境深圳的旅客，發現這名身穿黑色上衣的女子神情匆忙、雙側褲子口袋異常鼓起，攔下檢查，竟在女子雙側褲子口袋查獲3隻裝有活物黑色棉襪，海關人員拆開竟發現每隻棉襪皆有2條活蛇，總計6條蛇。6條蛇送到專業機構鑑定，確認皆為「球蟒」（Python regius），屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄Ⅱ列明物種。

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據「台北市立動物園」官網介紹，球蟒體型約1至2.5公尺，以小型囓齒動物為食，無毒性，屬於夜行性動物，棲息地於熱帶草原、森林、農田，是世界上最有名和受歡迎的寵物之一，夜行性的牠們白天經常盤在樹上休息，獵食時用纏繞方式將獵物絞殺後吞食。

消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人直呼「膽子真大啊」、「嚇人」、「她膽子好大，不怕被蛇咬，我光看一眼，都嚇得要把手機丟了」。

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