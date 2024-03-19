花3萬從泰國購黑市百萬大麻 娃娃藏毒運台 輕熟女最重無期刑

林姓輕熟女為牟取暴利，大麻藏在石膏娃娃從泰國運台。（警方提供）

2024/03/19 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓輕熟女為牟取暴利，委託泰國友人在當地購買大麻，藏在自製類「巫毒娃娃」圖騰石膏像後，企圖以包裹型式闖關走私入台，刑事局接獲台中關通報，先將出面簽收包裹男子查緝到案，起出黑市價上百萬元的一公斤大麻，再循線逮捕林女送辦，檢方聲押林女獲准，近日偵結依毒品罪起訴。

50公分高石膏娃娃 以包裹闖關

警方去年底獲關務署台中關通報，攔查到貨品以娃娃名義，自泰國進口來台可疑包裹，經查驗發現包裹內是一個約五十公分高的石膏娃娃，裡面竟夾藏超過一公斤大麻，幸即時查獲，防止流入市面。

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檢警專案小組查出林女（卅二歲）花了三萬元透過泰國當地友人購買大麻裝入罐子，還要對方協助塞入石膏包裝偽裝，外觀畫上「巫毒娃娃」圖騰，藉此蒙混過關，且林女想藉此以小博大賺取暴利，為躲避查緝，還利用不知情男子出面簽收包裹。

委人簽收躲避查緝 毒品罪起訴

直到警方上門，該男子才知道涉入運輸毒品案，惹上「麻」煩，後續循線在台中西區將林女查緝到案，警方共查扣一○九四公克的大麻，市價約一百萬元，詢後依涉嫌毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦，檢方聲押林女獲准，近日偵結起訴，法院接押。

警方呼籲，大麻為第二級毒品，從事運輸第二級毒品者，可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科一千五百萬元以下罰金，刑責極重，民眾勿以身試法，並提醒切勿代他人收領來路不明包裹，以免涉犯重罪。

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