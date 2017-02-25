嫌犯借提山區取槍失足是預謀？ 警：應真的墜谷
警方採前後包夾同時對黃嫌（白衣者）上腳鐐。（記者許國楨翻攝）
〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心借提毒販黃俊傑到南投山區取槍，卻發生山路因雨濕滑導致黃嫌墜谷失蹤，引起究竟是意外失足或預謀逃脫的疑慮，對此中打今天指出，黃嫌全程均上腳鐐，手銬部分僅在危險地形才暫時解開右手，若黃嫌計畫逃逸，大可在滑落邊坡時就跑掉，不需要跟警方及救難人員持續對話長達4、5小時。
中打指出，因毒品案入監服刑的48歲黃俊傑，本月20日寫自白書給南投檢方，表示願主動交出藏放南投埔里山區一處工寮內的3把槍枝及子彈，案經檢方指揮該大隊於23日借提黃嫌取槍，因當時已過中午用餐時間，且因黃嫌表示工寮位處偏僻光徒步就要一個半小時，警方決定購買礦泉水及乾糧沿途給黃嫌果腹。
警方出動9名幹員採前後包夾同時對黃嫌上手銬及腳鐐，但過程中因山路崎嶇難行地形險惡，為了避免黃嫌跌落曾解開其右手手銬，便於拉住山壁樹枝保持平衡，一到平坦路面就恢復上銬。
一直到傍晚5點半左右，前方山路因前一晚下雨沖刷坍方當時有再度解開黃嫌右手手銬，未料前進沒幾步黃嫌突失去重心滑落邊坡，後方幹員一度試圖拉住未果，只見黃嫌已滑落3百多公尺的山坡下消失視線中，緊急通報檢方並請求當地警方及消防隊支援搜救。
期間警方透過喊話問他「有受傷嗎？」、「要不要緊」，黃嫌還回稱「沒有受傷、很安全」，一直到晚間十點多救難單位趕抵時，黃嫌也都有回應，但救難人員攀降而下時，只看到黃嫌沒吃完放在口袋的礦泉水及乾糧，人已不見蹤跡，此時因山區大雨視線極度不佳，救難單位考量人員安全決定先收隊紮營，等白天再繼續搜救。
昨天上午及下午，救難人員再進行二波的地毯式搜山仍未發現黃嫌，由於黃嫌曾是南投埔里山區的山老鼠，熟悉山區地形，是否以取槍藉口將警方騙到此處預謀逃脫，對此警方表示，已全力於黃嫌可能逃逸路線及藏匿地點追緝到案釐清。
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警方採前後包夾同時對黃嫌（白衣者）上腳鐐。（記者許國楨翻攝）
黃嫌失去重心滑落邊坡，後方幹員一度試圖拉住未果。（記者許國楨翻攝）
中打今天開記者會說明案情。（記者許國楨攝）
警方強調全程對黃嫌都上腳鐐。（記者許國楨攝）
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