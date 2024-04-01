國術館負責人被控摸陰還稱「舞者來我這邊推拿都全裸」 改判有罪定讞

周姓國術館負責人被控猥褻人妻。一審原判周男無罪，然二審改認定周男犯猥褻罪，判得易科罰金之刑5月；最高法院駁回上訴定讞。（情境照）

2024/04/01 12:13

〔記者溫于德／台北報導〕新竹某國術館周姓負責人被控前年替人妻推拿按摩時，按壓其陰部或拉其內褲至股溝處並亂摸，還稱「有一些舞者來我這邊推拿，都是全裸」。一審原本判周無罪；二審指人妻前後證述一致且無動機構陷周犯罪，改認周犯「對受照護之人利用機會猥褻罪」，判得易科罰金之刑5月；最高法院駁回上訴定讞。

周姓負責人平日以民俗療法的整復推拿按摩為業。檢方查出，前年9月6日下午2時許，周男幫人妻推拿前，聲稱換裝較易進行按摩推拿，要求換穿比一般女性運動內衣還小的「小可愛」，以及比內褲還短的短褲，但人妻覺得「小可愛」小到只遮住胸部，只願意換穿周男準備的短褲。

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按摩未久，周男用手拉開人妻的內衣觀看胸部，並伸入內衣按壓乳房，還將人妻的內褲拉至股溝，人妻尖叫；然周男仍繼續按壓人妻外陰部、鼠蹊部、大腿內側等部位，還噁稱「有一些舞者來我這邊推拿，都是全裸，我媳婦皮膚黑又粗糙，妳的皮膚白又滑順」等語。檢方偵結，將周男起訴。

一審新竹地院審理時，周男承認有摸到人妻的胸部上方、鼠蹊部、大腿內外側等處，然這些都是推拿的過程，並否認有摸到人妻外陰部或把她的內褲她到股溝處。

周男強調，自己拜師至今將近50年，第一次遇到這種事，何況，人妻的先生是兒子的國小同學，先生也在他的國術館推拿10幾年，自己則把人妻當作媳婦，如果他真的猥褻人妻，早就沒飯吃了。

一審認為，周男曾於審理時提出筋絡人像一只，顯示人體似確有筋絡如人妻標示的「胸部上方」一路向下延伸至被害人所標示「鼠蹊部」、「大腿內側」部位，故難認周男有猥褻犯意，判周無罪。

二審則指，人妻在檢、警、院的證述均一致，都指周男按壓她的胸部、鼠蹊部、外陰部、大腿內側，代表若非人妻親身經歷，豈能清楚描述相關過程；況且人妻與周男在案發當天是初次見面並按摩，周男又跟人妻的丈夫熟識多年，雙方並無任何嫌隙，可見人妻無任何動機去構陷周男犯罪。

二審指周男因醫療相類關係而有照護關係，竟為滿足私慾而猥褻人妻，且犯後始終否認犯行，也未道歉或達成和解，堪認犯後態度不佳，依「對受照護之人利用機會猥褻罪」對周男判刑5月、得易科罰金15萬元。最高法院駁回上訴確定。

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