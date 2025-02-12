美作家控「白狼」張安樂協助墨西哥黑道製毒 最高檢發交高檢署調查

美國作家施威澤新書指控「白狼」張安樂為中國毒梟，其所屬竹聯幫將墨西哥黑幫訓練為毒品「芬太尼之王」，殘害無數人性命。（資料照）

2025/02/12 17:28

〔記者王定傳／台北報導〕美國保守派作家施威澤去年發表新書並在接受《福斯新聞》訪問時，指控「白狼」張安樂及其所屬竹聯幫，協助墨西哥黑幫訓練為「芬太尼之王」，殘害無數美國人性命；對此，最高檢察署今日指出，已將相關報導發交高等檢察署查明；高檢署表示，會盡速依最高檢指示查明處理。

據《福斯新聞》報導，美國智庫「政府問責研究所」（Government Accountability Institute）總裁、保守派作家施威澤（Peter Schweizer）發表新作《血錢：權貴為何罔顧中國殘害美國人性命》（暫譯，Blood Money: Why the Powerful Turn a Blind Eye While China Kills Americans），探討毒品「芬太尼」危及美國社會的背後脈絡。

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施威澤去年接受媒體訪問，更直接點名「白狼」張安樂及其所屬竹聯幫，協助訓練墨西哥黑幫成為「芬太尼之王」，殘害無數美國人性命。

施威澤在《福斯新聞》受訪時指出，「白狼」是一名為中國效力、支持中共的權勢人物，而其所領銜的「竹聯幫」正是輔佐墨西哥「索諾拉販毒集團」成為「芬太尼之王」的要角；據了解，最高檢察署近日接獲民眾寄來相關報導後，發交高檢署查明，並將調查結果陳報最高檢察署。

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