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男子爬上左營果貿眷村20樓 警消到場救援
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蕉樹遭腰斬 地方人心惶惶 警方偵辦中

2017-02-25  18:03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東新園鄉一處香蕉園，本月23日遭人連夜惡意斬斷全園數百株香蕉，農場主已報案並打算「懸賞緝兇」，警方回應，已積極偵辦中。

國內香蕉產量遭去年莫蘭蒂颱風重創後，量少價飆，價格居高不下，近來收購價每公斤約90元到110元，各地頻傳引來竊賊覬覦，但不留「活口」的惡劣手法卻是令人瞠目結舌，該片遭砍的香蕉園目前僅剩幾株殘留在田內，香蕉樹全倒、遍地蕉葉的暴殄天物景象，讓附近農民經過看到跟著氣憤，更是人心惶惶。 

東港警方表示，在接獲報案後就已派員前往搜證，現正積極調查中。

心血遭砍的周姓農民在瓦磘村種植3分3大小、約700株香蕉，直說「怎麼有人這麼惡劣」。他氣憤地指出，23日一早他到園裡，卻發現園中的果樹幾乎全部攔腰鍘斷，實在令人吐血。 

周男自認平時為人不致與人起衝突，他說，蕉價高漲無法收成是一回事，農民辛勤種植的心血，卻遭人如玩遊戲般斬殺才最令人痛心，雖然已經報警，但「重賞之下必有勇夫」，懸賞50萬元緝兇，並提醒附近農民近來有不肖人士出沒。 

警方則表示，該處偏僻沒有監視器，現正積極調閱沿線及園內的有關跡證，並過濾相關人事物追查中。 

純樸鄉村的砍樹事件讓附近農民非常關心，紛說惡劣手法大概是3人合力、1人1刀攔腰斬，且只要樹倒卻不取已套袋的果實，明顯只為破壞，推測可能是報復或警告，才會如此兇殘的「不留活口」。

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  • 周姓蕉農園內香蕉遭人惡意腰斬，讓附近農民人心惶惶。（資料照，記者陳彥廷攝）

    周姓蕉農園內香蕉遭人惡意腰斬，讓附近農民人心惶惶。（資料照，記者陳彥廷攝）

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