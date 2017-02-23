貪3萬元差旅費 高市議員陳粹鑾二審判3年8月

2017-02-23 11:43

〔記者鮑建信／高雄報導〕國民黨籍高市議員陳粹鑾以不實單據，向高雄市議會請款3萬元差旅費，高雄高分院今天上午宣判，依貪瀆罪判處有期徒刑3年8月，褫奪公權3年，維持一審刑度，但可以上訴。

據了解，2013年2月間，陳粹鑾利用考察名義，帶家人外出旅遊，事後再用旅行社開立的收據，向市議會請領「國內經建考察經費」3萬元，雄檢傳喚陳粹鑾到案說明時，她辯稱不曉得此舉不合規定。

檢調辦案人員將旅行社開立收據的日期，和陳粹鑾供稱帶家人旅遊的時間進行比對，發現兩者時間不相符，因此認定她涉犯貪污罪並起訴。

據悉，高雄地院審理時，陳粹鑾坦承以不實收據向市議會請款3萬元，並辯稱前1年確實有外出考察，但沒有申報補助，隔了1年才拜託旅行社開立收據報帳，沒有貪圖3萬元的意思，否認犯行。

不過，地院合議庭認為，二者不能混為一談，判決有罪後，陳不服上訴，高雄高分院上午11點維持有罪判決。