基隆監獄母親節懇親 收容人分享手做一口酥

母親節將屆，基隆監獄今天上午舉辦面對面懇親活動，160多名收容人與親人相擁、抱抱小孩，閒話家常，傾訴彼此思念情懷。（記者林嘉東翻攝）

2024/05/03 13:29

〔記者林嘉東／基隆報導〕母親節將屆，基隆監獄為紓解收容人對母親及家人的思念，今（3）日上午在活動中心禮堂舉辦面對面懇親活動，160多名收容人在1小時的會面期間，與親人相擁、抱抱小孩，閒話家常，傾訴彼此思念情懷。

今天上午9時許，陸續有收容人家屬報到等待進入基隆監獄探視收容人，面對面懇親活動9點半開始，活動中心禮堂擠滿收容人家屬，現場座無虛席。

請繼續往下閱讀...

基隆監獄烘焙食品班展現技訓成果，提供收容人家屬一盒收容人親手做的一口酥，其中收容人阿樺（化名）、同時也是在雞籠工坊學烘培的學員，拿著他作一口酥給小孩品嚐，喜悅之情溢於言表。

他表示，自己在小孩的童年已經缺席了，期望出監後能夠讓家人感受他的改變；阿樺的太太感動說，她身兼太太與母親的角色，從來沒想過阿樺會改變，以前的阿樺不曾照顧家庭，現在居然會做孩子愛吃的甜點，真的不簡單，看到阿樺的改變，讓她很感動。

基隆監獄典獄長張龍泉表示，基隆監獄辦理烘焙班等不同處遇課程，希望幫助收容人養成自主學習與自我管理的習慣，盼望他們出獄後能有一技之長；此外，藉由此次面對面懇親活動，讓收容人與收容人家屬能彼此感受雙方的愛與關懷，企盼親情能讓收容人復歸社會之路走的平順、安穩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法