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酒駕還冒警方臨檢 公務員被懲處打官司敗訴

2017-02-22  12:27

〔記者楊國文／台北報導〕新北市政府交通事件裁決處前課長張書誌，前年疑因不滿小黃運將按鳴喇叭，竟開車將他攔下，拿出他過去的警察證件影本，佯稱他是刑警，揚言要臨檢運將，運將報警處理，警方發現張酒測值超標達0.71毫克，檢方因此將他起訴，新北市府將他記一大過、降調為科員，且年終考績打丙等，張男認為丙等讓他短期內將不再升官，權益受損，打行政訴訟救濟，台北高等行政法院認定處分合法，今判張男敗訴。

張書誌指出，酒駕確實是他的錯，但已和被害人達成和解，也接受被調職和記大過一次處分，新北市府不應再核定其丙績為丙等，此處分已違反比例原則，屬違法處分。

張男也質疑，新北市府為維護公務員形象，將他調職並記一大過處分，已達到宣示的目的，若再將他考績打上丙等，代表未來三年內不得參加委任升薦任，或薦任升簡任的升官等訓練，對他服公職的權利影響極大，請求判決撤銷此處分。

台北高等行政法院指出，張男本身是辦理交通違規裁罰業務，卻違法酒駕，新北市府因此依考績法規定記一大過，且以不適任課長職位而調職，另依張男前年的全年綜合表現而在年終打考績為丙等，處分並無不妥，今判張男敗訴，仍可上訴。

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  • 新北市府張姓課長酒駕被懲處，年終考績被打丙等，打行政訴訟救濟，台北高等行政法院認定處分合法，判張男敗訴。仍可上訴。（記者楊國文攝）

    新北市府張姓課長酒駕被懲處，年終考績被打丙等，打行政訴訟救濟，台北高等行政法院認定處分合法，判張男敗訴。仍可上訴。（記者楊國文攝）

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