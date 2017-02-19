高雄的停車格這樣畫 律師批：比砂鍋還大的陷阱
2017-02-19 18:57
機車停車格白線清晰可見，卻還有禁止停車的紅線，已違反明確性原則，造成民眾困擾。（記者洪定宏攝）
〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市政府很缺錢嗎？位於凹子底商圈的機車停車格，旁邊竟然還畫上紅線，到底是可以停？還是不能停？讓民眾一頭霧水！律師李奇芳強調，市府後續沒有妥善維護，已違反明確性原則，造成民眾困擾；交通局承諾會立即改善。
李奇芳今天行經左營區博愛二路捷運凹仔底站附近，赫見路邊的機車停車格，旁邊竟然還畫上紅線，拍照po上臉書，標註「比砂鍋還大的陷阱」，引發網友討論，有人嘲諷說「停車費可能比一般的貴」。
李奇芳指出，研判市府塗銷了停車格，然後畫上紅線，但後續沒有妥善維護，導致停車格的白線仍清晰可見，形成「陷阱」，已違反明確性原則，呼籲政府嚴加控管品質，切勿造成民眾不必要的負擔，引發民怨。
李奇芳強調，民眾若對交通罰單不服，可先向處罰機關陳述意見，若不服裁決結果，再以原開單機關為被告，提起行政訴訟。
記者到場查看，證實李奇芳的說法。交通局指出，因新設消防栓，配合將機車格塗銷並繪設紅線，現場確認是機車格位線浮現，明天將派工塗除。
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