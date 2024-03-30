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首頁　>　社會

「與神同行」七爺八爺來反詐 南投警打擊犯罪宣導新巧思

南投玄天上帝文化藝術節活動中，警方特別安排「與神同行」七爺八爺來反詐橋段，提醒民眾小心被騙。（記者謝介裕攝）

南投玄天上帝文化藝術節活動中，警方特別安排「與神同行」七爺八爺來反詐橋段，提醒民眾小心被騙。（記者謝介裕攝）

2024/03/30 10:19

〔記者謝介裕／南投報導〕一年一度的南投玄天上帝文化藝術節活動，今天熱鬧登場，還配合警方特別安排「與神同行」七爺、八爺反詐及緝拿詐欺車手的橋段，藉由民眾信仰讓反詐觀念能深植民眾心中，共為打擊犯罪盡分心力。

南投玄天上帝文化藝術節活動，係由受鎮宮等供奉玄天上帝的宮廟共同發起的，並依時事訂定活動主題，因應詐騙案迭起，今年特別以「與神同行反詐」為主題，副縣長王瑞德、縣府民政處長林琦瑜、南投市長張嘉哲、縣農會總幹事曾明瑞等人也到場共襄盛舉。

南投警分局表示，七爺八爺是台灣民間膜拜的神祇之一，協助賞善罰惡，許多廟會活動也都可見到其身影，警方在協助交通疏導之餘，也藉此進行反詐宣導，特別由穿著七爺、八爺服裝的人，在受鎮宮廟埕現場演出一場緝拿詐欺車手的橋段。

期間，縣議員洪明科等人向鄉親宣導反毒品、反詐騙等相關資訊，並強調，七爺、八爺的職責是緝拿鬼魂，替大家降妖除魔，而警察在社會上的職責亦同，將惡人繩之以法，守護百姓安全，俗云：「善有善報、惡有惡報」，詐騙集團不斷更新詐騙手法，只為了榨乾民眾辛苦得來的血汗錢，民眾切莫受騙上當。

南投警分局長胡淑淨提醒民眾，現在網路科技發達，對於網路上來路不明之消息，均應多方查證，尤其攸關金錢、個人金融帳戶等相關事項，更應提高警覺，切記防詐「1聽2掛3查證」等3步驟，察覺疑似詐騙狀況或有任何疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線或110查證，以避免財產損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

南投玄天上帝文化藝術節活動過程中，副縣長王瑞德（前右）等人，一起抬著玄天上帝神像神轎出巡情形。（記者謝介裕攝）

南投玄天上帝文化藝術節活動過程中，副縣長王瑞德（前右）等人，一起抬著玄天上帝神像神轎出巡情形。（記者謝介裕攝）

南投警方安排「與神同行」七爺八爺來反詐橋段後，分局長胡淑淨（右1）、南投縣議員洪明科（右2）等人，一起進行反詐騙宣導情形。（記者謝介裕攝）

南投警方安排「與神同行」七爺八爺來反詐橋段後，分局長胡淑淨（右1）、南投縣議員洪明科（右2）等人，一起進行反詐騙宣導情形。（記者謝介裕攝）

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