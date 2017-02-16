民眾直擊土開公司遭砸 員工要求刪照嗆：你混哪的
2017-02-16 18:28
三重某開發公司昨晚遭砸，大門全毀。（記者王宣晴翻攝）
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重正義南路上一間土地開發公司昨晚8時許遭人砸店，公司員工質疑路過民眾拍照，包圍要求刪照片，直嗆：「我們還在偵辦是誰砸店」，嚇壞附近民眾；但該公司從本月8日已因債務糾紛遭砸店3次，三重警方今晨循線帶回7名涉案男子，訊後依毀損、傷害罪嫌送辦，並持續傳喚其他涉案人到案說明。
警方調查，該公司相當低調，前2次遭砸店不願提告而未報案，但連續暴力事件已引起附近居民恐慌，積極介入調查，發現該公司是因在外欠有8萬元債務才遭砸店，大門玻璃全碎，引起騷動後民眾報案，甚至有路人遭10多名公司小弟攔路包圍，質疑路人拍照，嗆「衝三小」、「你混哪裡的」，要求刪除手機照片。
警方表示，該公司8日、9日晚間陸續遭到不明人士持刀械棍棒砸車，昨晚8時許9名男子手持棍棒刀械再度上門砸店，一名員工也在混亂中遭玻璃割傷，自行就醫，所幸傷勢無大礙。昨晚獲報後積極調閱監視器，鎖定涉案男子身分，已循線帶回7人，將陸續通知剩下2人到案，並加強附近巡邏。
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