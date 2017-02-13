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詐騙車手想從良？ 張男被查獲法辦

詐騙車手想從良？ 張男被查獲法辦。（記者楊政郡攝）

2017-02-13  13:32

［記者楊政郡／台中報導］「工作輕鬆 日領五千」竟是詐騙集團應徵車手廣告，一名國中肄業張姓車手，出勤3次成功從林姓女博士老師手中接過240萬元，自己都覺得不好意思，把連絡用手機丟了不想做了，警方查獲還是被詐欺罪移送法辦。

去年10月，一分局偵查隊去接獲林女報案，表示她接到電話指稱她的手機門號涉及刑案，須將銀行內存款兌換成美元交由檢警保管，陸續交付240萬元，對方卻消失無蹤，驚覺可能受騙請求警方協助。

警方發現又是一件電信詐欺案，追查後發現張姓男子涉有重嫌，11日發現他回老家後，趁其熟睡時上門查緝，訊後依詐欺罪移送，檢察官已經聲請法院羈押獲准。

警方調查，張男（37歲，國中肄業、有公共危險前科），他供稱去年9月在報紙看到「工作輕鬆 日領五千」的小廣告，一時好奇也缺錢，就去應徵，一開始只和前輩坐車亂晃，什麼是也沒做，下班時就現領五千元。

10月「公司」還給他2張SIM卡、要他買支手機專供聯絡之用，領了幾天錢，後來改成在家待命，但派出去工作的機會少，領不到錢，就把手機丟掉不做了。

張嫌說，他知道林女是博士老師，取款時都不敢講話，對林女的詢問一律答「是」!面交3次都成功，10月18日、20日、24日總計拿到240萬元，後來覺得良心過不去，不想做了。警方查出張嫌還有ATM提領紀錄，還涉及其他詐騙案，全案移送法辦。

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