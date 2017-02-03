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樹林民宅火警 傳1人受困屋內 台灣女網》衛冕軍來勢洶洶 詹氏姊妹闖進四強
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首日揉胸、隔週嘿咻 把妹神手栽了

2017-02-03  15:01

〔記者黃欣柏／台北報導〕新北市張姓男子3年前認識了女網友小琪（化名），明知對方未滿14歲，卻在首次約會時就將她帶到公園、違反其意願強揉胸部得逞，在張男連哄帶騙下兩人並未鬧翻，接下來的一個多月還陸續相約到張男住處及西門町MTV等地發生3次性行為，不料事後小琪突向警方報案，台北地檢署偵查後依加重強制猥褻、與未滿14歲女子性交等罪起訴張男。

檢警調查，張男3年前在臉書上認識長相甜美、身材姣好的小琪，幾天後就主動約小琪到新店區公所旁見面吃飯，飯後張男提議到附近的馬公友誼公園走走，卻在公園內強吻小琪，並把手伸進小琪衣服內搓揉胸部，但事後小琪並未責怪張男，隔週再度與張男約到西門町的MTV看電影，結果張男一進包廂就以熟練手法把小琪跟自己的褲子都脫掉，帶領小琪以女上男下姿勢與他發生性關係。

偷嚐禁果後兩人感情迅速升溫，又接連在西門町MTV及張男住處等場所嘿咻2次，不料事後小琪卻使出「回馬槍」向新店警方報案，張男偵訊時坦承犯行，遭檢方起訴。

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  • 張男與未滿14歲女子發生關係，遭台北地檢署起訴。（記者黃欣柏攝）

    張男與未滿14歲女子發生關係，遭台北地檢署起訴。（記者黃欣柏攝）

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