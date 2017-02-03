首日揉胸、隔週嘿咻 把妹神手栽了
2017-02-03 15:01
〔記者黃欣柏／台北報導〕新北市張姓男子3年前認識了女網友小琪（化名），明知對方未滿14歲，卻在首次約會時就將她帶到公園、違反其意願強揉胸部得逞，在張男連哄帶騙下兩人並未鬧翻，接下來的一個多月還陸續相約到張男住處及西門町MTV等地發生3次性行為，不料事後小琪突向警方報案，台北地檢署偵查後依加重強制猥褻、與未滿14歲女子性交等罪起訴張男。
檢警調查，張男3年前在臉書上認識長相甜美、身材姣好的小琪，幾天後就主動約小琪到新店區公所旁見面吃飯，飯後張男提議到附近的馬公友誼公園走走，卻在公園內強吻小琪，並把手伸進小琪衣服內搓揉胸部，但事後小琪並未責怪張男，隔週再度與張男約到西門町的MTV看電影，結果張男一進包廂就以熟練手法把小琪跟自己的褲子都脫掉，帶領小琪以女上男下姿勢與他發生性關係。
偷嚐禁果後兩人感情迅速升溫，又接連在西門町MTV及張男住處等場所嘿咻2次，不料事後小琪卻使出「回馬槍」向新店警方報案，張男偵訊時坦承犯行，遭檢方起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 杜汶澤遊台破病求醫 看診費掀港台醫療悲歌...
- 慘遭設局淪種豬！離婚男被14名街坊人妻榨乾了
- 機捷A1站女廁超豪華 化妝鏡有配燈
- 今回暖如夏 中下旬可能有寒流
- 《中英對照讀新聞》Slain officer’s son gets teddy bears made out of dad’s uniform 殉職員警之子獲得用亡父制服做成的泰迪熊
- 「小奇雞」被路燈桿擋住 北市府拍板喊拆
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Yunlin itineraries aim to draw tourists as lantern festival looms
- 中天主播年後閃辭 鄒倩琳要進軍好萊塢啦！
- 泰國也有藍眼淚? 馬祖美照遭移花接木!
- 26歲寫真偶像淪男星炮友 不甘接連被甩竟上吊
- NBA》這顆追平三分彈進了？場上球員全傻住（影音）
- 超級盃6日開打 「愛國者」看俏
- 2/3重要財經新聞一覽
- 舒淇同框徐若瑄拜年 小V寶眼裡只有「這個」
- 傳林聰賢接掌勞動部 行政院：目前沒規劃
- NBA》灌籃大賽名單出爐 戈登再度挑戰冠軍寶座
- 熱火燒出9連勝 球員參不透
- 田馥甄最哈一味！奶奶色der羽絨衣
- 機捷16日開放自由試乘 同步開放台北車站連通道
- 人力吃緊 宜蘭傳藝中心擬每週三休園
- NBA》惡意犯規遭驅逐出場 小喬丹喊冤 （影音）
- 法操》司法改革和轉型正義
- 新春團拜做什麼？彰議長自曝神回覆
- 五木寬欽點嘉賓 翁立友謝祖先保佑
- 暖冬加晚疫病 雲林馬鈴薯產量少2、3成
- 西川貴教勾搭女大生 遭控射後不理
- 自由廣場》基本盤不鬆動才怪
- 今全台回暖！下週四冷氣團來襲 溫度恐再低
- 藍正龍摔車 骨裂搏3000萬票房
- 行政法院裁定停止凍結國民黨帳戶／ 黨產會：司法審查不可逾越立法本意
- 水喝多了也會頭暈 健康飲水有原則
- 太空人「端粒」較長？ 研究：太空生活可能延緩老化
- 稱飛彈無違決議 伊朗斥美警告無根據
- 私人植物園 桂花花非花
- 中國6歲女童路邊小便 遭巴士輾壓身亡
- 花蓮市區昨晚交通中斷 竟因有人擅自封街放煙火
- 網球》謝淑薇外籍男友曝光 放話「今年開大絕」
- 曬紅包照遭酸「買馬靴？」 李妍憬笑回：七大武器之首
- 足球》切爾西傳奇 英格蘭中場蘭帕德宣布退休（影音）
- 新國安顧問 罵完伊朗轟歐巴馬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：首日揉胸、隔週嘿咻 把妹神手栽了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分