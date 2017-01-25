FB「藏頭詩」案 趙藤雄輸了

2017-01-25 16:27

〔記者溫于德／台北報導〕台北市都發局長林洲民不滿遠雄巨蛋公司施工情況不佳，還對市府員工提告，日前在臉書以英文開頭「F、U、C、K」字句調侃遠雄，事後遭遠雄創辦人趙藤雄提告求償200萬並登報道歉。台北地院認定趙藤雄提告無理，稍早駁回，仍可上訴。

全案起因於，林洲民去年得知市府員工遭趙藤雄提告偽造文書，且趙就大巨蛋案受訪時，多次指他說謊；林憤而在臉書上連續PO出數封公開信，其中8月3日的第5封公開信提到「For the sake of Universal Common Knowledge」，被趙藤雄認為是以「藏頭詩」方式怒罵「F、U、C、K」，遭提告求償。

遠雄律師開庭時認為，國外沒有相同的用法、也無正確的翻譯內容，死咬林洲民在臉書上發文應是公開罵人。但林洲民律師反駁，該英文句子並非藏頭詩；且當事人會在臉書上發文，是因遠雄集團不願提出大巨蛋改善方案，供北市府儘速完成審查，又私下對相關公務員提起刑事告訴，才會發表相關言論，自認是針對公眾事務「出於善意」的言論，並非罵人。

林洲民律師日前後受訪也說，林曾在國外求學，該段英文是說話的習慣，卻被誤會在罵人，譬如「S.O.P.」，也是同樣用法；並強調，林的語意應是「大家都知道的事情，為什麼要這樣處理」，沒有特別意思。律師最後也說，「林是有個性的人、罵人不須繞圈」，所有貼文都是公共議題，至於被要求的登報道歉內容，律師則不願透漏，僅說「很羞辱人」。

法官稍早表示，遠雄根據網友解讀、臆測結果提告，從未向林洲民方面求證該段文字是否直指「F、U、C、K」，因此難以認定林有妨害名譽之意；再者，林也透過律師主張該段英文為「用常識判斷」之意，非原告所指「F、U、C、K」，應是趙藤雄方面有所誤會，因此判遠雄敗訴。

林洲民律師今也到庭旁聽，得知判決結果後表示，顯然法院認同當事人做法、作出正確的判決結果，「林洲民將可過個好年。」

遠雄方面則說，林局長身為市府一級首長可以在半夜發臉書針對特定個人辱罵髒話，裡面用英文如此不堪的語意，竟然不構成損害名譽侵權行為，不只是遠雄不能接受，一般民眾也很難理解，因此等律師和法務收到判決書之後，我們將提起上訴。