FB「藏頭詩」案 趙藤雄輸了
〔記者溫于德／台北報導〕台北市都發局長林洲民不滿遠雄巨蛋公司施工情況不佳，還對市府員工提告，日前在臉書以英文開頭「F、U、C、K」字句調侃遠雄，事後遭遠雄創辦人趙藤雄提告求償200萬並登報道歉。台北地院認定趙藤雄提告無理，稍早駁回，仍可上訴。
全案起因於，林洲民去年得知市府員工遭趙藤雄提告偽造文書，且趙就大巨蛋案受訪時，多次指他說謊；林憤而在臉書上連續PO出數封公開信，其中8月3日的第5封公開信提到「For the sake of Universal Common Knowledge」，被趙藤雄認為是以「藏頭詩」方式怒罵「F、U、C、K」，遭提告求償。
遠雄律師開庭時認為，國外沒有相同的用法、也無正確的翻譯內容，死咬林洲民在臉書上發文應是公開罵人。但林洲民律師反駁，該英文句子並非藏頭詩；且當事人會在臉書上發文，是因遠雄集團不願提出大巨蛋改善方案，供北市府儘速完成審查，又私下對相關公務員提起刑事告訴，才會發表相關言論，自認是針對公眾事務「出於善意」的言論，並非罵人。
林洲民律師日前後受訪也說，林曾在國外求學，該段英文是說話的習慣，卻被誤會在罵人，譬如「S.O.P.」，也是同樣用法；並強調，林的語意應是「大家都知道的事情，為什麼要這樣處理」，沒有特別意思。律師最後也說，「林是有個性的人、罵人不須繞圈」，所有貼文都是公共議題，至於被要求的登報道歉內容，律師則不願透漏，僅說「很羞辱人」。
法官稍早表示，遠雄根據網友解讀、臆測結果提告，從未向林洲民方面求證該段文字是否直指「F、U、C、K」，因此難以認定林有妨害名譽之意；再者，林也透過律師主張該段英文為「用常識判斷」之意，非原告所指「F、U、C、K」，應是趙藤雄方面有所誤會，因此判遠雄敗訴。
林洲民律師今也到庭旁聽，得知判決結果後表示，顯然法院認同當事人做法、作出正確的判決結果，「林洲民將可過個好年。」
遠雄方面則說，林局長身為市府一級首長可以在半夜發臉書針對特定個人辱罵髒話，裡面用英文如此不堪的語意，竟然不構成損害名譽侵權行為，不只是遠雄不能接受，一般民眾也很難理解，因此等律師和法務收到判決書之後，我們將提起上訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 中國男騎自行車回家過年 1個月後發現方向反了...
- 有照片為證！ 李秀環控訴童仲彥家暴、外遇
- 春節6天假期 10觀光景點交管
- 「後段班」大驚奇 「東西霸」同日落難
- 李英愛凍齡復出 宋承憲合作女神狂NG
- 林俊逸找人獻殷情 全都獨漏壽星曾國城
- 疑行人闖平交道被撞 台鐵180名旅客受影響
- 首次蓄鬍！宋承憲花90分鐘迷倒李英愛
- 不認家暴認「拉扯」 童仲彥：妻醋勁大發才認識邱女
- 真的要築牆了！川普將在明日簽行政命令
- 中科院發豪語！拉高天弓三型攔截高度 挑戰美國薩德
- 陳秀惠請辭 今確定新任原民會主委
- 不到3年丟職 117移工面臨遣返
- 吳克群鬼來電試膽 許瑋甯嚇到皮皮剉
- 強國學者論文重覆率達9成 校方：不是抄襲
- 雙喜臨門！梅伯9度當爸 等了21年終於...
- 富邦眾球星推賀歲短片 NG片段先吸睛（影音）
- 網友評比全球海軍前10強 台灣榮登第10名
- Note 7退換貨 延至4月底─三星保證受災戶享購機優惠 台灣全球獨有補償包膜保護貼
- 陳昭賢巧扮「小侍郎」 勇闖莫怪樓
- （影音）震撼！宋仲基蘇志燮新片《軍艦島》預告首曝光
- 類流感多3成 大醫院春節多停診
- 10年無犬貓走私案 防檢局取消進出澎湖檢查規定
- 隱瞞身世騙倒全台 海倫清桃爆農曆年後復出
- 外資提彰銀案國際仲裁 海牙法院受理
- 林可彤還原求婚過程 男友3招擄芳心
- 許金龍︰不要解禁見 怕移住8人房不適應
- NBA》終老家鄉公牛隊？閃電俠不敢說死
- 〈徵文啟事〉消夜場
- 脊損臥床12年 癱男做回命運的主人
- 美退TPP 亞洲再平衡生變 中國搶當老大 日澳紐聯防
- 脫鞋給遊民受封暖男 鳳小岳曾翻垃圾桶止飢
- 周興哲新歌 挺同反同爆口水戰
- 《經濟學人》2016民主指數評比 台灣全球第33
- 各界看好洪秀柱勝選？ 傳民進黨內還是看好「他」
- 安心亞最哈趙寅成 同台當臨演也甘願
- 仙女法力失靈 電視名嘴自己找飯吃
- 澳網》台灣未來希望！小將梁恩碩闖進8強
- 玖壹壹放年假 初一開工備戰演唱會
- 土壤液化補助 將可達八百戶
標題：FB「藏頭詩」案 趙藤雄輸了
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email