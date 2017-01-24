號召加入宮廟陣頭 色男性侵5少年

2017-01-24 17:58

〔記者黃欣柏／台北報導〕曾犯下多起竊盜案入獄的陸姓男子，出獄後成立宮廟陣頭並號召少年加入，不料私下卻把少年們當成洩慾對象，接連性侵其中4人後被判刑6年入獄；去年8月又有1名少年出面控訴遭性侵，士林地院今再針對該案將他判刑5年，可上訴。

檢警調查，綽號「阿傑」的26歲陸男，103年出獄後即開始號召國、高中少年參與淡水某宮廟的陣頭活動，為了讓家長安心，他還曾打電話告訴少年家長：「孩子已經到我家了，不用擔心！」沒想到私下卻把多名少年帶進房間口交、肛交得逞。

前年4名被害少年出面控訴遭性侵，士林地檢署發現被害少年肛門確實有紅腫情形，依加重強制性交罪將陸男起訴；士院審理後將他判刑6年，高院二審駁回陸男上訴，全案定讞，陸男隨即進入宜蘭監獄服刑。

沒想到去年又有第5位被害少年出面控訴被陸男「隔褲摸鳥」及性侵，陸男偵訊時坦承犯行，再度被士檢起訴，士院今再針對此部分將他判刑5年。