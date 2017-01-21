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小黃運將排班糾紛打架 被打斷門牙的他有話說...

2017-01-21  12:06

［記者王秀亭／台東報導］在台東火車站排班的兩名計程車司機，因排班糾紛，在人潮眾多的車站前互毆，其中一人門牙還被打斷一顆，被民眾PO網引發議論，今天互毆的其中一名當事人現身，他說，車站改建，計程車排班動線移到出口右邊，另名司機要排隊又要叫客，且不只一次，看不下去才出面要求遵守規定，想不到一言不和爆發衝突，自己的門牙也被打斷。

現身的計程車司機今天仍依規定在台東火車站排班，面對詢問，司機表示，雖然台東火車站的計程車排班司機沒有一個組織，但要排班就不能叫客，要叫客就不能排班，是大家講好的規定，但就是有人不守規矩，加上台東火車站正在改建整修，計程車排班的地方改到出口右邊，又被工地圍籬擋住，已讓平時乘客量減少，竟然有司機已經排班等候，又到公車處自行拉客，好言相勸卻被打，該名司機竟不諱言地說就是要排班又要拉客，最後演變成互毆的局面，在同行的勸阻下才平息紛爭。

同為排班的計程車司機表示，排班位置由左邊改到右側，又被圍籬擋住，讓民眾真的很難找得到，希望施工單位能拆除部分圍籬，讓民眾可以看的到計程車位置。

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  • 台東火車站排班的計程車司機因排班糾紛在大庭廣眾下互毆。（取自爆料公社）

    台東火車站排班的計程車司機因排班糾紛在大庭廣眾下互毆。（取自爆料公社）

  • 台東火車站兩計程車司機互毆，被民眾拍下，PO上網。（取自爆料公社）

    台東火車站兩計程車司機互毆，被民眾拍下，PO上網。（取自爆料公社）

  • 台東火車站因改建工程，計程車排班位置移到出口右側，加上圍籬擋住，司機不禁抱怨影響載客率。（記者王秀亭攝）

    台東火車站因改建工程，計程車排班位置移到出口右側，加上圍籬擋住，司機不禁抱怨影響載客率。（記者王秀亭攝）

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