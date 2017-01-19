山老鼠趁夜做案 狠盜家鄉林木

2017-01-19 19:24

〔記者劉濱銓／南投報導〕保七總隊第六大隊昨晚接獲線報，指南投縣水里鄉二坪地區有山老鼠準備趁夜盜伐，隨即上山佈線追查，當晚果然在鄰近保安林地，查獲以60歲李嫌為首的4人盜伐集團，一干人全是在地人，不顧家鄉山林環境，竟自備柴刀等工具，盜挖七里香及中藥材九股藤，全案訊後今依違反森林法及刑法竊盜罪移送法辦。

警方表示，昨獲報便與林務局南投林管處、集集分局等單位率隊前往查緝，並在林務局巒大事業區第23林班內，發現60、36歲2名李嫌、68歲陳嫌，以及57歲被森林法通緝的吳嫌等4人，自備柴刀、鏟子、絞盤工具，正在盜挖4棵七里香與高價中藥材九股藤1.56公斤，隨即扣留贓木與犯罪工具，嫌犯供稱七里香等木材在市場行情極佳，才不惜鋌而走險，4人皆坦承犯行，今訊後依法移送南投地檢署偵辦。

南投林管處表示，七里香樹木在園藝市場中相當受到買家的青睞，林地內的七里香樹木也一直是巡查的重點，此次查獲遭盜伐的七里香市價超過80萬元，目前則先將七里香就近帶回工作站假植，日後視其樹況再做處置。