黨工闖政院噴「死」字遭法辦 蔡正元赴北檢關心

2017-01-18 20:08

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨黨工自救會成員今天下午衝進行政院抗議，要求面見行政院長林全，其中周姓及徐姓2名黨工，涉在列為國定古蹟的行政院中央大樓噴「死」字；今晚被依侮辱公署及文化資產保存法移送台北地檢署；國民黨政策會執行長蔡正元，以及台北市議員王欣儀，也赴北檢關心案情。

蔡正元今晚表示，「可能年輕人有年輕人的想法吧。」蔡正元進北檢前，先向北檢法警詢問開庭進度，尚未對黨工闖行政院噴漆一事多作回應。