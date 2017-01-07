網PO高雄年改會場樓梯間架蛇籠...假的！只是演習

2017-01-07 14:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局因應明日年金改革座談會可能發生的狀況，在國際會議中心內模擬演練，一旦發生惡意滋事時，如何避免衝突擴大，演練在樓梯間架設蛇籠，結果遭誤指警方已在每層樓梯架設刀鋒蛇籠對付敵人，警方強調，演練後已立即撤走，盼不要以訛傳訛製造對立，基層員警也感歎：「盼退休前輩不要為難現職基層」。

有網友在「警察之友會」粉絲團中貼上3張警方在年改會場樓梯間架設蛇籠的照片，還酸警方「因為不是學生，所以無所忌憚，刀鋒蛇籠、拒馬都架在每層樓樓梯，是在保官位？還是對付敵人？」立即引發網友熱議，不僅罵聲不斷，還有網友竟留言「一顆汽油彈就可以解決」，令基層員警苦歎。

高市警方表示，國際會議中心每天都有顧客、遊客進出或宴會活動，不可能在樓梯間架設蛇籠，更不可能設拒馬，「警察之友會」所PO的照片，僅是昨午模擬演練所架，演練完立即拆撤，對於有人藉這些演練照片挑弄情緒，甚至還扯到「官位說」，令人遺憾。

記者今午也進到國際會議中心查看，樓梯間完全是淨空，不時有員警集合門口，再分配、補強明天勤務不足處，基層員警對於有人在網路造謠感到難過、遺憾，執勤員警認為年金改革委員會早已開完多場公聽會，就算明天年改會開不成，年金改革也不會因此中斷，呼籲退休的官警前輩理性，不要為難現任的官警。