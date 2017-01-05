鴛鴦大盜搶小黃 運將保溫瓶擊退劫匪
2017-01-05 17:54
［記者黃捷／台北報導］黃姓男子帶著陳姓女友露宿街頭，走投無路之際，竟萌生強盜念頭，先假意搭乘計程車，再趁車開到無人小巷時，持鐵尺要脅李姓運將交出財物，並命陳女搶走車鑰匙，卻被李男以1個保溫瓶擊退。2人不僅強盜失敗，如今更遭士林地方法院分別判處3年8個月、3年7個月徒刑，得不償失。
判決指出，22歲黃男去年9月10日凌晨臨時決定強盜，帶著32歲陳女在新北市三重區正義南路招攬計程車，告知李男要前往石門白沙灣後，在途中以手機輸入文字：「我真的沒錢，又餓昏頭，我決定搶計程車司機，我架住他，你去拔鑰匙。」拿給陳女看，告知心中計畫。
車輛行經淡水聖約翰科技大學時，黃男突然指示李男開前巷內，緊接著從後座伸手勒住李男頸部，摀住他口鼻，陳女也立刻下車繞至副駕駛座，扯下車鑰匙，並搜索李男左胸口袋財物。
李男奮力掙扎，順手抓起身旁保溫瓶反擊，並與陳女發生拉扯；黃男見強盜失敗，為保護陳女，也亮出鐵尺敲打李男，2人再趁隙逃跑，在台2線上狂奔逃逸，但仍跑不過警車，被趕來的員警逮捕。
黃男辯護律師指出，黃男罹患甲狀腺機能抗進，長期服藥控制，案發前一個月經法院確認與父母無親子關係，心理上遭逢巨變，且與陳女2人離職後找不到工作，露宿街頭，才會犯案。
合議庭認為，黃男曾在水果攤工作，具備勞動能力，卻不思正當途徑賺錢，夥同陳女隨機強盜犯案，難認有可憫恕之情狀，因而判處黃男3年8個月、陳女3年7個月徒刑，並沒收犯案用鐵尺及手機，全案仍可上訴。
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