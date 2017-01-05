亂開車門害騎士摔傷 85歲嬤罵「撞死好了」被起訴

2017-01-05 11:43

〔記者林嘉東／基隆報導〕亂開車門，害人摔車，同車的85歲阿嬤竟當街開罵，辱罵被撞傷騎士「趕快去死一死」、「撞死好了」。基隆地檢署依公然侮辱罪嫌起訴阿嬤。

起訴書指出，85歲王姓阿嬤去年9月間搭乘羅姓友人的車，同車還有名呂姓女子。

羅開車載2人途經基隆市仁二路、愛一路行駛時，呂女因想下車轉搭公車，羅突然向左急切至內側道，呂女隨即打開左側車門。

呂女急開車門時，撞及騎在羅車左側的章姓騎士，害章姓男子與後載王女雙雙摔車受傷。

羅與王姓阿嬤下車查看時，王姓阿嬤竟當街飆罵章男「趕快去死一死」、「撞死好了」、「么壽」、「你會半路死」等語。

羅男、呂女2人在事故後，與章男和解，但王姓阿嬤當街辱罵章、王的舉措，檢察官認定王姓阿嬤涉犯公然侮辱罪，今天將她起訴。