| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

亂開車門害騎士摔傷 85歲嬤罵「撞死好了」被起訴

2017-01-05  11:43

〔記者林嘉東／基隆報導〕亂開車門，害人摔車，同車的85歲阿嬤竟當街開罵，辱罵被撞傷騎士「趕快去死一死」、「撞死好了」。基隆地檢署依公然侮辱罪嫌起訴阿嬤。

起訴書指出，85歲王姓阿嬤去年9月間搭乘羅姓友人的車，同車還有名呂姓女子。

羅開車載2人途經基隆市仁二路、愛一路行駛時，呂女因想下車轉搭公車，羅突然向左急切至內側道，呂女隨即打開左側車門。

呂女急開車門時，撞及騎在羅車左側的章姓騎士，害章姓男子與後載王女雙雙摔車受傷。

羅與王姓阿嬤下車查看時，王姓阿嬤竟當街飆罵章男「趕快去死一死」、「撞死好了」、「么壽」、「你會半路死」等語。

羅男、呂女2人在事故後，與章男和解，但王姓阿嬤當街辱罵章、王的舉措，檢察官認定王姓阿嬤涉犯公然侮辱罪，今天將她起訴。

廣告
  • 章姓男子騎車被亂開車門的呂女撞倒受傷。車禍示意圖，與本案無關。（資料照，記者林嘉東攝）

    章姓男子騎車被亂開車門的呂女撞倒受傷。車禍示意圖，與本案無關。（資料照，記者林嘉東攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公然侮辱 罵人
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：亂開車門害騎士摔傷 85歲嬤罵「撞死好了」被起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.