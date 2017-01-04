斗六旭硝子工安意外釀1死 職安中心調查

旭硝子公司斗六廠傳員工修理機台不慎被夾死意外。（記者林國賢攝）

2017-01-04 13:58

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣斗六市旭硝子公司一名員工，昨天下午修理研磨機頭時，不慎被夾在2部機器中間，頭部重創死亡，中區職安中心今天派員到現場調查事故原因。

雲林縣勞工處與雲林地檢署今天前往了解，初步了解，昨天下午2時30分許，該公司研磨機頭發生異常，38歲劉姓員工前往調整，不知何故蹲在2部研磨機台中間的劉員突然被機械夾住頭部，雖旁邊同仁立即搶救並送醫急救，仍因頭部重創死亡。

雲林縣政府勞工處長許木盛表示，中區職安中心已派員調查事故發生原因，現場已經停工等待調查，旭硝子公司已由日本總公司調派技師組成專安小組調查事故原因，承諾將對劉姓員工從優撫卹。