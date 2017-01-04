鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
2017-01-04 06:49
〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市鳥松區本館路302巷一棟透天厝今天凌晨4時發生火警，消防局出動大批人員、車輛灌救，並救出受困的1男、2女，但2名分別14、17歲少女已無生命跡象，起火原因正深入調查中。
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