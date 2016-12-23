記者拍打架現場 遭醉客追打成傷
2016-12-23 09:20
〔記者邱俊福／台北報導〕北市東區統領大樓騎樓前，今天凌晨發生民眾打架事件，警方出動快打部隊，迅速帶回相關人帶回偵辦時，一名黃姓記者趕到現場欲補拍畫面，卻遭酒後的3男2女制止，其中2人甚至在馬路上出手追打黃男，致眼鏡掉落，臉部挫傷，北市警大安分局敦化南路派出所漏夜追查，正追緝出手的黃姓等2男到案。
警方說，今日凌晨1時許，一名鄧姓男子駕車到北市忠孝東路四段統領大樓騎樓前停車等人，遭計程車許姓乘客開車門時不慎擦撞後，鄧男要求許男下車，許男不從，隨即發生口角，進而肢體衝突。
許男的陳姓及劉姓友人見狀，陳男加入毆打鄧男，另劉男則在旁勸架。隨後警方據報啟動快打部隊，以優勢警力區隔雙方，並將相關人等帶返派出所處理，雙方雖互不提告傷害，仍依社會秩序維護法移送裁處，而處理過程中許男持塑膠椅砸打鄧男時，擊中一名李姓警員致臉部挫傷，另依妨害公務罪移送法辦。
警方說，警力將滋事民眾帶返所處理後，一名黃姓記者現場補拍攝畫面時，遭2名醉客於馬路上徒手攻擊，致臉部肩部及腰部挫傷，轄區警方據報趕抵時，打人2男已離開現場。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 被指在W毒趴現場 這位民代跳出來說明...
- 嘉義驚傳男子遭割斷生殖器、燒下體 昏迷送醫
- 揹負4條同袍性命 戰車駕駛楊炎霖得知偵查結果痛哭
- 脫小褲褲賺小費 沒關門算猥褻
- 江蕙搏匪救弟奪刀受傷 江淑娜首回應斥歹徒造業
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- 測量自己的勃起力 一張紙就知道！
- 拋杯、摔預算書 南市預算審查又吵成一團
- 林俊傑嗆蕭敬騰「算你狠」 狹路相逢只為...
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Small allies burden for Taiwan: Hsu
- 日職》年初與王建民激烈競爭 養樂多挖大聯盟猛將
- 夏田里農田污染 將開發產業園區
- 陽明股東會通過減資 小股東砲轟
- 自由廣場》九二共識替北京省錢
- MLB》他獅子大開口要22億 最後賤價加入海盜隊
- NBA》免客氣！林書豪請柯瑞大吃一鍋（影音）
- 《觀察筆記》兩岸猿聲啼不住
- 健康藥師燈超夯 點燈財破億元
- 米粉專賣店 進駐南台灣
- 成大研發鎂金屬醫材 人體可吸收
- 山坡地將解編 中正區平地增居冠
- 驚！不只濺血受傷 江蕙遭嫌拿刀架脖
- 帝寶又見法拍 底價單坪近300萬創高
- 連打勇士、騎士 豪當「捍」衛戰士
- 2016耶誕專輯3-6：耶誕動物派對！
- 柯P表態想連任 民調卻有5成不支持
- 行銷台東好物 首間伴手禮店開張
- 中桃合作 林佳龍透露常與鄭文燦傳紙條...
- 首家非營利幼兒園 明年2月埔里開園
- 跨年晚會疏運 5路線接駁
- 2016耶誕專輯3-5：耶誕動物派對！
- 英資料中心賣中資 引國安疑慮
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Former defense official denied Singapore entry: report
- 「合法中」違章工廠 6成是污染源事業
- 重返手機市場？Nokia控蘋果侵權
- 蕭順議陷低潮 先發7分鐘閃退
- 證券行情表、證券表格
- 諸羅山盃少棒賽》仙台教頭色川冬馬 周遊列國野球人
- 自由廣場》新政府團隊磨合到何時
- 【龍崎掩埋場案外案】牛埔里長遭烏龍檢舉 環團揪出「紅衣人」
- 德甲》這球好囧！ 提亞戈傳球給「耶誕老人」（影音）
- 接見南韓新任駐台代表 總統：盼台韓區域安全對話
- 曾宇謙首出輯 葛萊美獎製作人操刀
- 利菁戲稱老公許仙 夫妻情趣抓寶可夢
- 紅葉村修水電 力拚過年前回家
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：記者拍打架現場 遭醉客追打成傷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分