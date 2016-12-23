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記者拍打架現場 遭醉客追打成傷

2016-12-23  09:20

〔記者邱俊福／台北報導〕北市東區統領大樓騎樓前，今天凌晨發生民眾打架事件，警方出動快打部隊，迅速帶回相關人帶回偵辦時，一名黃姓記者趕到現場欲補拍畫面，卻遭酒後的3男2女制止，其中2人甚至在馬路上出手追打黃男，致眼鏡掉落，臉部挫傷，北市警大安分局敦化南路派出所漏夜追查，正追緝出手的黃姓等2男到案。

警方說，今日凌晨1時許，一名鄧姓男子駕車到北市忠孝東路四段統領大樓騎樓前停車等人，遭計程車許姓乘客開車門時不慎擦撞後，鄧男要求許男下車，許男不從，隨即發生口角，進而肢體衝突。

許男的陳姓及劉姓友人見狀，陳男加入毆打鄧男，另劉男則在旁勸架。隨後警方據報啟動快打部隊，以優勢警力區隔雙方，並將相關人等帶返派出所處理，雙方雖互不提告傷害，仍依社會秩序維護法移送裁處，而處理過程中許男持塑膠椅砸打鄧男時，擊中一名李姓警員致臉部挫傷，另依妨害公務罪移送法辦。

警方說，警力將滋事民眾帶返所處理後，一名黃姓記者現場補拍攝畫面時，遭2名醉客於馬路上徒手攻擊，致臉部肩部及腰部挫傷，轄區警方據報趕抵時，打人2男已離開現場。

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  • 2醉客馬路上出手毆打持相機的黃姓記者。（左一）（記者邱俊福翻攝）

    2醉客馬路上出手毆打持相機的黃姓記者。（左一）（記者邱俊福翻攝）

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