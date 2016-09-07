善化「古磚新意」 延續陳子鏞精神

2016-09-07 17:12

〔記者林孟婷／台南報導〕歷經十個月的發想與創作，善化區公所發揮社區總體營造精神，賦予陳子鏞故居百年歷史古磚嶄新生命，透過磚雕、子鏞釉等研發，讓古磚文化精神繼續延續。

成果發表會訂於九月十一日於善化區北仔店清水宮登場，活動內容包括有磚雕、子鏞釉、古磚及盆栽、善好活MV行銷短片、「磚新鑽藝」專刊展示、磚染服裝走秀以及紅磚酥、北仔店道地魯麵免費品嚐等。

為弘揚陳子鏞義行，此次活動結合華山基金會小品盆栽慈善義賣以及台南市中小企業榮譽指導協進會、善化陶藝學會提供茶帖及陶藝品，所得將全數捐助華山基金會照顧獨居老人。

善化區長李皇興表示，此次活動中規劃有「善化事件簿」專案，有別於之前以全體投入方式進行單一社造點的營造，此次是以個別蹲點社區的方式，針對陳子鏞故居遭拆的事件深入訪查，盤整出民眾意見及闡述個人觀點，並將其收錄於「磚新鑽藝」專刊中。

透過東勢寮、嘉南、六分、光文等社區居民的協力而完成此專案，值得一提的是選擇蹲點的嘉南、六分及光文社區，均屬空白社區從未參與過社區營造，但在社造替代役蹲點的帶動下，均樂意投入參與此次的專案計畫。