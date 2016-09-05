豆干大王女兒網戀「愛情騙子」 警疑還有多位「乾妹妹」上當...

警方查扣洪嫌用來破壞放錢鐵櫃的電鋸。（記者王冠仁攝）

2016-09-05 15:42

〔記者王冠仁／台北報導〕愛情騙子洪振浩（26歲）來自彰化，他幼時家中經濟狀況不佳，他求學時期也沒走上正途，輾轉染上毒品，還在2年前因涉及恐嚇取財、妨害性自主、偽造文書等案，先後被高雄、彰化、台中等檢方發布通緝。

他今年4月多透過通訊軟體、臉書與豆干大王女兒「交往」後，在7月底騙許女說「我是業務員，要來台北出差」，隨即住進環河南路上的一間旅館將近1個多月。

警方在洪嫌8月22日犯案後追查，發現洪嫌住在旅館期間，還巧妙安排時間，詳細掌握許女作息，利用她繁忙之際，還與多名「乾妹妹」來往，甚至要她們前去他居住的旅館。

警方說，洪今天凌晨2點多入住台北市忠孝東路一間旅館時被警方掌握，員警前去逮他時，他手機仍不斷「叮叮叮」一直響，警方研判他仍以相同手法騙財騙色，將再循線擴大清查有無其他被害人。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆