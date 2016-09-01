台灣文學館館長交接 新館長廖振富接任
2016-09-01 16:28
〔記者蔡文居／台南報導〕國立台灣文學館新任館長今天舉行交接，由前中興大學台灣文學與跨國文化研究所特聘教授兼所長廖振富接任。廖振富表示，由單純的學者身分轉換為文學推手，感受到責任重大，會秉持使命、虛心學習，推廣台灣文學和社會大眾的對話，讓民眾了解何謂台灣文學。
台文館歷屆館長林瑞明、吳密察、鄭邦鎮、李瑞騰等人均出席交接典禮，期許新任館長廖振富以雄厚學術基礎，帶領台文館發揮更大的能量。
廖振富，台中霧峰人，他的學術生涯前期專研台灣古典文學，並戮力挖掘各類文學史料。早年曾出版《櫟社研究新論》、《台灣古典文學的時代刻痕：從晩清到二二八》等學術專著，近年則與台灣文學館合作出版《林癡仙集》、《林幼春集》、《在台日人漢詩文集》、《時代見證與文化觀照：莊垂勝、林莊生父子收藏書信選》，與台大合作出版《蔡惠如資料彙編與研究》，為台灣的文學與思想發展留下重要見證，曾榮獲第五屆台灣文獻傑出研究獎。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》王建民受傷前 一數據高居全隊之冠
- 美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
- 〈實現我的旅遊夢〉大手牽小手─大阪親子自助遊
- 嘉中生的回憶！「阿嫂簡餐」要收店
- （影音）滅火器棒球場嗨唱 喊邀總統蔡英文
- 曉明國中部5位應屆畢業生 思源科學賽奪冠
- 竹縣「英雄本色」入圍公共藝術獎 邀您上網投票
- 「不可能任務」成真！3D掃瞄人臉快又準
- 自閉男孩孤零零吃飯 他的舉動讓大家哭了
- U18》舉布條爆衝突 熱血主播轟「政治滾出體育圈」
- 不當黨產委員會 一掛牌檢舉就上門
- 7豪華飯店勞檢違規 輔導代罰
- 公車科技微光版 弱勢放心出門
- 花好月圓 食尚禮
- 台南就博會週日登場 3萬元以上職缺逾4000個
- 辜老爆料 田弘茂當年開車載他搞台獨
- 4萬噸垃圾山 比高鐵車廂頂還高
- 健身房定型化契約 近九成不合格
- 傳駐星代表為黃志芳 府：有確定就會公佈
- 停車格？待轉區？ 長方框讓人霧煞煞
- 陳沂批小豬空幹肉體斂財 道歉大會被說「沒和解誠意」
- 中廣花蓮台追回歸公 徐永明：下一步是帝寶
- 美網》喬科維奇被爆偷吃 妻子想離婚
- Selina Hebe送作堆 假想敵變麻吉
- 成績單上清一色F 曲家瑞讓亡父擔心超自責
- 四維高中校友癌逝 遺願讓人熱淚盈眶
- 感動！日小將失冠崩潰大哭 對手這樣送暖超有愛
- 5月住宅價格指數小跌 房市交易量連三月增加
- 陳姿吟二連霸 破奧運車神蕭美玉紀錄
- 雙北YouBike還沒好 預估深夜12點才能修復
- 中職Live》高國慶關鍵安打 獅隊先馳得點
- 柯P影視音學校開講 學生直接嗆聲
- 球員工會理事長胡金龍表態 請採唯一係數值
- 開會「姿勢不恭」 北韓副總理遭處決
- 港大首設性別友善廁所 「不需以性別區分」
- 田弘茂掌海基會 羅致政：中國態度算善意
- 同是肄業人 吳宗憲以自身經歷鼓勵郭書瑤
- 梅開三度玩創意！鍾麗緹黏鮮肉夫這樣拍婚紗
- 不讓街友受凍 寒士就業包待認捐
- 交通部拍板！秋節連假 國道夜間免收費
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台灣文學館館長交接 新館長廖振富接任
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分