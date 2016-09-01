台灣文學館館長交接 新館長廖振富接任

2016-09-01 16:28

〔記者蔡文居／台南報導〕國立台灣文學館新任館長今天舉行交接，由前中興大學台灣文學與跨國文化研究所特聘教授兼所長廖振富接任。廖振富表示，由單純的學者身分轉換為文學推手，感受到責任重大，會秉持使命、虛心學習，推廣台灣文學和社會大眾的對話，讓民眾了解何謂台灣文學。

台文館歷屆館長林瑞明、吳密察、鄭邦鎮、李瑞騰等人均出席交接典禮，期許新任館長廖振富以雄厚學術基礎，帶領台文館發揮更大的能量。

廖振富，台中霧峰人，他的學術生涯前期專研台灣古典文學，並戮力挖掘各類文學史料。早年曾出版《櫟社研究新論》、《台灣古典文學的時代刻痕：從晩清到二二八》等學術專著，近年則與台灣文學館合作出版《林癡仙集》、《林幼春集》、《在台日人漢詩文集》、《時代見證與文化觀照：莊垂勝、林莊生父子收藏書信選》，與台大合作出版《蔡惠如資料彙編與研究》，為台灣的文學與思想發展留下重要見證，曾榮獲第五屆台灣文獻傑出研究獎。