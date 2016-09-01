明年度預算被大砍64％ 特偵組：不表示意見

2016-09-01 11:03

〔記者錢利忠／台北報導〕特偵組存廢議題再次發酵，法務部7月初回覆立委書面質詢時表態「不宜設特偵組」，但檢察總長顏大和則持保留態度，意有所指地說：「執政黨剛執政不到半年，對於特偵組廢與不廢要有智慧」，說法似傾向保留。如今依最高檢明年度預算，特偵組事務費用遭法務部減列64％，對此，特偵組主任郭文東今說：「不表示意見。」

針對特偵組存廢議題，顏大和先前指出，特偵組存廢，須由聰明、能幹、有未來性的政治家才能決定，此部分基於行政倫理，他不能與法務部表示不同的意見，但可提出基本的問題供外界思考及判斷，特偵組的存與廢，各有利弊，他沒贊成、也沒有不贊成，只是提供基本面分析給大家思考。

法務部長邱太三則曾表示，過去立委對特偵組打擊貪腐有「美麗的期盼」；並指未來廢特偵組後，將賦予地檢署、高檢署借調相關機關專業人員辦案權限；有「天下第一署」之稱的台北地檢署，及設有查緝黑金中心的高檢署，也可能接手偵辦重大貪瀆案件。