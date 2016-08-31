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廚餘桶發現男嬰屍體 警方尋獲丟棄者

2016-08-31  15:46

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市新屋區一位吳姓養豬戶昨日發現回收來的廚餘內竟然有一具還連著胎盤的男嬰屍體，嚇得趕緊報警，事後警方追查後發現，丟棄嬰屍者是一名女性外籍移工。

綜合媒體報導，警方經過監視器畫面調查發現，丟棄男嬰的是一位來自印尼的30歲女性外籍勞工，於2日18日被通報逃逸，最近在某社區民宅當看護。他坦言男嬰是在現任雇主家的廁所生下，因為嬰兒在生出來之後沒有哭聲，一時不知如何是好，所以才會將男嬰丟到社區垃圾收集處。

這名女性外籍移工表示，在印尼若產死胎都自己掩埋處理，不知道在台灣這麼做是犯法行為，目前該女子已被警方帶回偵訊，釐清案情。

吳姓養豬戶表示，兒子前天中午從新北市某環保公司及台北市內湖某牛排館，載回8桶回收廚餘，放置養豬場。昨日中午他在整理廚餘時，打開一個廚餘袋發現裡面竟然有具嬰屍，還連著臍帶與尚未脫落的胎盤。

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  • 警方追查後發現，丟棄嬰屍者是一名女性外籍移工。（資料照，記者李容萍翻攝）

    警方追查後發現，丟棄嬰屍者是一名女性外籍移工。（資料照，記者李容萍翻攝）

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相關關鍵字： 外籍勞工 外籍移工 嬰兒 嬰屍 廚餘 棄嬰
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