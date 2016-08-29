外勞不滿薪資低逃逸 跳漁港躲海巡追捕
2016-08-29 18:04
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕24歲越南籍陳姓男子，來台後在台中市一間模座模板加工廠工作，但陳男不滿薪資低逃離工廠，逾期未返回越南。
直到海巡署中部地區巡防局第三二岸巡大隊在龍鳳漁港執行勤務時，發現陳男行跡可疑，前往盤查時陳男不顧當時漲潮，水深4米，居然跳入漁港北堤外側海中。
後來海巡署人員先在漁港情人橋周遭圍捕攔截，更派員前往停車場河道旁、河道上游追緝，一組人也攜帶救生裝備圍捕，最後終於在情人橋北岸沙灘逮捕陳男移送移民署。
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