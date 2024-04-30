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彰化30歲天菜警疑「射後不理」 女網友怒控性侵

彰化一男警被爆網路交友，才見面第二次就強吻、性侵對方。（記者陳冠備攝）

彰化一男警被爆網路交友，才見面第二次就強吻、性侵對方。（記者陳冠備攝）

2024/04/30 18:07

〔記者陳冠備／彰化報導〕外型高挑俊俏的彰化30歲男警被女子指控，才見面第二次就被強吻、撫摸胸部等處，並在違反意願下遭性侵得逞，彰化警方調查，2人去年底交往，並在今年1月分手，全案依妨害性自主罪嫌報請彰化地檢署偵辦。

女方指控，她跟該男警透過網路交友軟體Omi認識，隨後在今年1月中旬首次見面吃飯，但無確認交往，3天後兩人又相約吃晚餐，飯後散步聊天，男方就意圖摟肩、親吻等，女方認為太快了，男方卻說，感覺到了就可以在一起等語。

女方也指控，後來男方稱要載她去搭高鐵，卻在車上強吻她，接著撫摸胸、大腿與私密處等，最後竟載往男方住處對她性侵得逞，結束後才載她去高鐵搭車。事後女方跟友人訴苦，並在網路Dcard抱怨男方惡行，提醒交友謹慎，但仍有心不甘決定報警，控告男子性侵。

彰化警方證實接獲報案，初步調查，兩人去年底交往，並在今年1月分手，男警坦承交往期間有親吻、撫摸被害人，但堅稱雙方是合意下發生關係，沒有性侵，不過女子則否認交往，表明是男警違反意願硬上。警方訊後，依強制性交、強制猥褻等罪嫌將男警移送彰化地檢署偵辦。警方表示，會秉持不避重、不護短精神，從嚴偵辦。

據了解，該男警曾任偵查佐、交通分隊等警務，外型高挑俊俏，平時工作尚佳，曾攔詐有功獲頒表揚，對於陷入性侵疑雲，同事則覺得不可思議。

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