32萬9118人！ 白沙屯媽祖進香報名人數再創新高

白沙屯媽祖徒步南下進香，今年報名人數32萬9118人。圖為媽祖婆往年出發時盛況。（資料照）

2025/04/28 18:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖南下進香報名至今（28）日晚間6點截止，拱天宮統計，今年計有32萬9118人報名跟隨白沙屯媽南下進香，較去年近18萬人增加8成，再創新高。

洪文華表示，今年白沙屯媽祖南下北港朝天宮進香，報名自3月27日到今天（4月28日）晚間6點，計有32萬9118人，較去年17萬9971人增長了8成，相當驚人，非常感謝各界善男信女報名參加白沙屯媽祖南下北港進香活動，拱天宮也會用心為各位香燈腳安排沿途吃住，讓這次活動圓滿。

請繼續往下閱讀...

白沙屯媽祖今年南下進香，將於5月1日（農曆4月5日）深夜11點25分登轎後旋即出發，於5月3日抵達北港，5月4日舉行進火儀式，5月11日回宮，往返10天9夜。由於去程2天半時間就要抵達北港，為急行軍，對香燈腳是一大考驗。

白沙屯媽祖近年來報名跟隨「粉紅超跑」南下北港朝天宮進香人數，逐年遞增。2020年5萬4599人、2021年7萬8672人、2022年達到9萬928人、2023年突破十萬大關達11萬3621人、去年17萬9971人。今年開放報名5天就超越去年人數，4月1日突破20萬人，今天截止為32萬9118人。

白沙屯拱天宮媽祖往雲林北港朝天宮進香活動已傳承約200年歷史，來回近400公里徒步進香且行進路線不固定，全由媽祖鑾轎引領，「媽祖帶路」成為最大特色，2008年登錄為苗栗縣民俗無形文化資產，2010年由行政院文建會（文化部前身）指定為國家重要民俗，2013年入選內政部「台灣宗教百景」之一。因白沙屯媽祖鑾轎頂為粉紅色，加上行進速度快，也被稱為「粉紅超跑」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法