「科技標會」涉非法吸金！「神說」負責人羈押 中檢扣30億及超跑

中檢聲押「神說」負責人獲准，同時查扣30億及豪車。（資料照）

2025/04/28 18:33

〔記者許國楨／台中報導〕主打將傳統標會結合科技創新，標榜自創「標會自動續標系統」的神說國際網路、中華資金公司，近日被台中地檢署查出涉嫌非法吸金，檢方在搜索15處據點後，查扣公司帳戶、名車、房屋等動產、不動產，保全金額達30億元，同時聲押禁見陳姓負責人獲准，提醒被害人若因此案受害，可向檢警聯繫。

據了解，神說國際網路公司、中華資金公司打著「科技標會」旗號，宣稱運用自家研發的「標會自動續標方法及伺服裝置」，以嶄新系統升級傳統標會模式，吸引不少民眾投入資金，公司更曾對外宣稱，可透過新技術降低風險、提高報酬，吸引大量投資者，卻被檢警掌握涉嫌違法吸金。

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台中地檢署檢察官黃鈺雯為此指揮法務部調查局中部機動工作站、刑事局中打、第六分局等單位，本月18日同步展開搜索行動，一舉查扣不法所得現金，並凍結公司帳戶、不動產以及價值不菲的麥拉倫超跑等資產。

經訊問，檢方認定陳姓負責人（暱稱陳光）涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》等罪名，犯罪嫌疑重大且有羈押必要，向台中地院聲請羈押禁見並獲准，其餘6名涉案者則依情節輕重，分別以下20萬元至300萬元不等金額具保候傳。

台中地檢署強調，除追緝涉案人員外，為保障被害人權益，落實台灣高等檢察署追贓返還、填補被害人損害政策，本案除經搜索查扣不法所得現金外，並針對不動產、麥拉倫等豪車及神說公司等帳戶，向台中地院聲請扣押裁定獲准，保全金額共計約30億元。

檢方同時提醒民眾小心投資詐騙及不法吸金，切勿輕信顯不相當高額報酬之投資陷阱，若因投資本案吸金集團受有損害，請以下列網址（https://forms.gle/woWya8Nnn4jz9V2h8）及QRCODE與承辦司法警察機關聯繫，以確保合法權益。

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