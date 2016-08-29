不爽被懷疑酒駕 男拒檢還撂人嗆警

郭男遭警方攔查卻拒絕配合。（記者曾健銘翻攝）

2016-08-29 16:01

〔記者曾健銘／新北報導〕29歲郭男昨日深夜10時許騎車行經蘆洲區長榮路，因騎車時左搖右晃，遭巡邏警員懷疑是酒駕，當場將他攔下盤查，熟料，郭男不爽無故遭攔檢，不僅拒絕配合，還打電話撂人，找來15個友人到場助陣，一行人對著警員叫囂，蘆洲分局為避免事端擴大，緊急出動快打部隊壓制現場，郭男見到警方大陣仗，才趕緊道歉賠不是，接受酒測，經查其無酒精反應，原本只是簡單的攔檢，卻險些演變成衝突場面，讓目擊民眾痛罵：「真是浪費社會資源！」

警方調查，29歲郭姓男子為轄區毒品人口，昨晚10時許，他騎車行經蘆洲長榮路時因行跡可疑遭警員攔下盤查，但郭男不滿被懷疑酒駕，拒絕配合臨檢，隨後打電話聯繫正在附近KTV唱歌的同夥到場助陣，約15名友人到場後因酒酣耳熱，開始對著警員叫囂：「他又沒做什麼」、「憑什麼攔他」，場面一觸即發，所幸快打部隊警力及時趕到現場，以人牆方式將雙方隔開，才未釀成衝突。

警方表示，郭男看見大批警力到場，態度軟化，隨後表示願意接受盤查並向警員致歉，經其酒測值為0，現場人員經盤查後查無非法行為，登記資料後才讓眾人離去，結束一場鬧劇。

警方出動快打部隊壓制現場。（記者曾健銘翻攝）