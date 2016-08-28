礁溪鄉溫泉飯店 一男子墜樓身亡
2016-08-28 07:54
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段一家溫泉飯店，今天上午7點3分，一名24歲呂姓男子疑似墜樓，宜蘭縣消防局獲報後派員救援，到場時發現呂男已死亡，墜樓原因由警方調查中。
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