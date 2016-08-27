台鐵埔心站一婦人掉落鐵軌 傷重不治

2016-08-27 13:56

〔記者周敏鴻／桃園報導〕台鐵105次基隆開往高雄的自強號列車，上午7點49分發生一名婦人掉落鐵軌與疾駛中列車碰撞的事故，婦人傷重死亡，警方說，婦人疑跳軌，至於過程與原因還要調查。

埔心車站因事故一度改為單線雙向通行，自強號列車上的部分旅客先改乘1123次、107次列車繼續南行。鐵路交通直到上午8點40才恢復正常，台鐵人員估計，共10列車誤點，誤點總時數為133分鐘，約3900位旅客受到影響。