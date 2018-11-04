陳其邁：繁榮高雄是一生志業

2018-11-04

「勞動者之夜」批韓醜化高雄

〔記者王榮祥、黃良傑／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁昨表示，怎樣讓高雄更進步更繁榮，是他一生志業，做什麼就要像什麼；針對國民黨高雄市長候選人韓國瑜近期頻頻失言，陳引用韓的名言「禿子跟著月亮走」，指月亮初一、十五不一樣，形容韓的講話變來變去，讓人怎麼相信？

陳其邁昨晚也在「勞動者之夜」造勢晚會表示，民進黨在高雄執政，一定有需要改進地方，但如果有人選舉出發點是從糟蹋高雄開始，跟過去歷任國民黨市長有什麼不一樣？

陳其邁感慨說，高雄人最痛的是，當高雄已在改變，當高雄人的城市光榮感好不容易建立起來時，卻有人為了選舉，不惜醜化高雄，把高雄講得又老又窮、很不堪，他絕對不能接受。

陳其邁昨日一早前往柴山登山口拜票時指出，八八風災期間，高雄受災嚴重，他第一個趕到災害現場。對他來說，高雄是他的故鄉，有非常深厚的感情，高雄也是他生命的一部份，讓他一生懸命的地方，怎樣讓高雄更進步更繁榮，是他一生的志業，決定做一件事時，就會全力投入。

陳其邁也說，韓國瑜近日講話變來變去，但選舉本來就辛苦，過程難免起伏，重點是「態度」，面對問題要謙卑，不要得意忘形，有錯誤要承擔。

陳其邁表示，自己是道地高雄人個性，正派、樸實、打拚，一步一腳印爭取認同，不會覺得累，且當他做一件跟一生志業相符的事情時，會充滿信心與愉快。

陳其邁隨後前往市議員陳信瑜的競選總部，他強調這次選舉，是選認不認同高市的價值，包括民主自由、美麗幸福等價值。他說，包括招商陪睡、摩鐵摩天輪、母語在家學等政策，韓的講法一變再變，哪一個才是韓心裡的想法，盼誠實面對民眾疑問講清楚，而最好方法就是參與辯論，但辯論時間從十一月五日到八日，也一變再變，呼籲韓謙虛面對選民質疑。

陳其邁強調，自己政策和韓國瑜截然不同，對高雄市的價值觀也不同，陳其邁說他主張發展亞洲新灣區，打造台南、高雄科技走廊，韓的經濟主張是太平島挖石油、旗津開設賭場；「韓主張母語在家學，不要浪費在校時間，我認為除了雙語教學外，母語在學校還要受重視」。

陳其邁並說，自己對城市發展、百分之百言論自由，以及集會遊行的主張也和韓不同。他表示，國民黨提名的韓國瑜，過去站在威權的一邊，是反民主、反改革，自己則長期投入學運，致力廢除刑法一百條，高雄是偉大城市，他相信這場選舉是選民表達對城市發展策略，以及對高雄價值的選擇。