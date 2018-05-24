美國務卿：會遵行台旅法

2018-05-24

〔駐美特派員曹郁芬／華府廿三日報導〕美國國務卿龐皮歐今天在國會作證時表示，國會可以有極大的信心，他會遵行「台灣旅行法」，據他所知，國務院助卿在他就任前曾經造訪過台灣。

眾院外委會今邀請龐皮歐就國務院的預算作證。在回答共和黨議員夏波的質詢時，他做了上述表示。不過龐皮歐所指的國務院助卿應是國務院主管印太事務的副助卿黃之瀚。黃之瀚今年三月曾出席美台商會謝年飯晚宴並公開演說。

龐皮歐說，他在擔任中情局長時曾參與討論台灣旅行法，嘗試了解這件事對美國國家安全的意涵，行政部門在多次討論後了解這件事的急迫性，以及台旅法希望達到的訪問方向。

夏波質詢時說，「台灣國」已經事實上獨立了逾半世紀，經常要忍受中國的霸凌，國務院自我設限不讓台灣的總統、副總統、國防部長及外交部長到華府訪問，美國高層官員也不能到台灣旅行，這個政策是適得其反的。

夏波說，眾院不久前通過台灣旅行法，川普總統也簽署成為法律。他要鼓勵龐皮歐及行政官員掌握這個機會，希望不久後台灣的蔡英文總統能到美國國會演說，並且與川普在白宮會面。他今天要致函國安顧問波頓鼓勵他到台灣訪問，據他了解，波頓也會很樂意成行。

此外，龐皮歐證實，美國駐中國廣州總領館的人員出現類似美國駐古巴大使館外交官同樣的癥候，似乎聽覺受到攻擊，美國的一個醫療隊已經進駐，他們正在調查在哈瓦那和中國發生了什麼事，美國要求中國協助，中國承諾會遵守日內瓦公約維護美國外交人員的安全。