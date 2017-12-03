焦點評論》黨國餘蔭組織 憑啥政府補助

2017-12-03

記者陳鈺馥／特稿

在冷戰年代服膺反共國策成立的「亞洲人民反共聯盟」，在一九九○年更名為「世界自由民主聯盟」後，淪為不知為何而戰的不反共組織，非官方身分卻憑藉黨國餘蔭，每年坐領外交部數千萬元專款補助，羨煞全國六萬個社會團體。

外交部一○七年度又編列二千多萬元預算，補助「世界自由民主聯盟中華民國總會（世盟）」與「亞洲太平洋自由民主聯盟（亞盟）」，週三外交及國防委員會審預算時，民進黨立委高喊預算全刪，最後卻在國民黨立委護航下，分文未刪留待朝野協商處理。

世盟長期由國民黨人士把持，社團領導人領部長級高薪，長年被外界詬病是酬庸肥貓，現任總會長為國民黨籍前立院副院長饒穎奇，去年更到對岸出席官方活動，立正聆聽中共國歌。

世盟副總會長為國民黨秘書長曾永權，近期則與綠營私下協商，欲藉不杯葛台灣亞洲交流基金會預算，來換取世亞盟預算放行。國會已政黨輪替，若朝野協商預算仍通過，民進黨將背負放水罵名。

由老藍男系統所掌握的外交部，在政黨輪替後，仍不忘編列預算給世亞盟花用，「世界自由民主聯盟」是非官方組織，亞盟秘書處連登記法人及社團立案都沒有，憑什麼能接受政府補助。

外交部編列二千多萬元專款預算，補助特定政黨的外圍組織，儼然把人民納稅錢公然挹注私庫，毫無正當性，立法院應嚴加把關，世盟要進行親中的兩岸交流，應向國民黨申請補助，而非再向政府伸手拿錢。