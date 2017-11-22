台澳FTA 澳洲議員：中國打壓停擺

利昂傑姆質疑澳洲政府向中國「磕頭」
〔記者呂伊萱、李欣芳／台北報導〕我國積極與各國洽簽自由貿易協定（FTA），但洽簽情形並不順利，澳洲政府原有意與台灣簽訂FTA，但因中國施壓而延宕迄今。澳洲自由民主黨議員利昂傑姆近日於質詢中再度提及此事，質疑澳洲政府向中國「磕頭」而不與台灣討論FTA，並公開支持澳洲政府與台灣簽訂FTA。
台灣目前與巴拿馬、瓜地馬拉、尼加拉瓜、薩爾瓦多、宏都拉斯、新加坡與紐西蘭等國簽有FTA，持續推動與歐盟及日本簽署經濟協議。
公開支持澳洲與台灣簽訂FTA
利昂傑姆近日在澳洲參議院質詢時，指澳洲幾年前與台灣進行FTA談判，卻因中國施壓停擺。利昂傑姆並在個人臉書公開表示，他支持澳洲與第八大外銷市場「台灣」簽訂FTA。他認為，經濟因素應該優於政治及其他任何考量，而所謂的「一中政策」意指與台灣和中國大陸的關係，但不意味著要在兩者之間選邊站。
澳洲駐台辦事處昨回應此事時，引述澳洲律政部長布蘭迪斯的發言指出，台灣是澳洲重要經濟夥伴，去年是澳洲第十四大貿易夥伴，今年與去年都是澳洲第八大貨物出口國。澳洲也期待台灣面對能源轉型之際，在能源出口上有所成長，雙方關係持續擴展中。布蘭迪斯也說，惟任何澳洲與台灣間的安排必須符合「一中政策」，澳洲政府持續研擬與所有主要貿易夥伴的自由貿易安排。
前經濟部長杜紫軍二○一四年時曾指出，中國確實透過影響力阻撓台灣與其他貿易對手國的經貿談判。
行政院政務委員鄧振中昨表示，台灣希望與澳洲政府可以開始洽簽FTA，並清楚向各國表達，FTA與區域經濟整合對各國都有利，不應排除任何一方，不要有排他的做法。澳洲企業界一直呼籲澳洲政府與台灣簽署FTA，在台紐簽署FTA後，基於競爭緣故更是如此。