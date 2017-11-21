婦聯會協商 葉俊榮樂觀：短期會有結果

2017-11-21

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對婦聯會財產處理問題，內政部七月廿四日起與行政院黨產會、婦聯會展開三方協商，但至今無結論也未簽訂行政契約，遭疑協商恐破局。內政部長葉俊榮昨於立院答詢表示，對於婦聯會隱匿財產的懲罰條款內容，還在卡關，但他對三方協商很樂觀，預期短期內會有結果。

民進黨立委張宏陸質詢指出，婦聯會家大業大，可能連負責人都搞不清楚有多少資產，但不能因此對婦聯會輕輕放下；民進黨立委賴瑞隆指出，婦聯會主委辜嚴倬雲不肯簽懲罰條款，內政部已給婦聯會很多時間和善意，若婦聯會沒有誠意面對歷史，內政部應以過去承諾依法辦理。

葉俊榮表示，三方協商一直按程序進行，唯一卡關部分，在於是否要把婦聯會財產隱匿的責任歸給其負責人，黨產會則堅持應懲處負責人；他強調，自開始破冰至今，九十％內容都已討論完成，對最後處理關卡深具信心。內政部民政司司長林清淇則說，三方自十月廿四日至今曾開過一次會。

葉俊榮直言，轉型正義問題應從結構面來解決，而非要追究個人責任，也不只是訴諸形式的法律規定，「誠意沒有期限」，任何形式的叫囂對立都無助解決問題。

民進黨立委陳其邁則指出，婦聯會一九九八年捐助二億二千萬元成立「宋美齡兒童血癌中心」，在辜家和信醫院建立臍帶血銀行，但婦聯會在協商時卻沒揭露，內政部應瞭解婦聯會過去捐贈明細，是否為假捐贈、將財產移到他人手上？

葉俊榮說，未來婦聯會只要有沒呈現的財產出入，都會有處理機制，被查到原則上都是充公，他坦言，內政部這次面對的是很複雜的組織，「誰可以跟我們說話，本身都是困難」，「現在能處理到這個地步，你可以想像我們試過多少河、多少泥巴地！」