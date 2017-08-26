士官轉軍官 5千陸軍達標 僅2百報名

2017-08-26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為充實基層軍官數量，日前宣佈「士官轉軍官」配套政策，只要近一年考績甲等，學經歷符合資格的士官，經過上校以上主官保薦，完成十週訓練後，即可掛階少尉。國防部打算招募約一千餘名新科少尉，陸軍符合條件的士官多達五千餘人，卻僅有二百多位士官有意願，遠低於預期人數，國軍只好將報名截止日期自八月底延長至九月中，爭取更多時間徵詢意願。

報名截止日期延至9月中

對此，陸軍表示，依作業期程，今年九月十一日前為報名階段，各單位刻正進行招募宣導；「志願役在營士官自選自用預備軍官班甄選」一切依甄選標準實施，不僅是量的提升，更要求質的維持，由軍團實施口試後，並由主官保薦。

針對「士官轉軍官」的配套政策，軍官人力最吃緊的陸軍曾統計，全軍符合條件的士官高達五千餘人，但最後有意願的，竟只有二百餘人，由於與預期報名人數落差太大，引發關注。

儘管陸軍未針對目前招募人數做出說明，但有軍方官員證實此事，並透露這是陸軍內部作業出了一些狀況，陸軍僅徵詢士官，卻未徵詢「士官長」，才導致有意願的人數偏低，陸軍近期也開始徵詢士官長意願。至於海軍、空軍與其他單位，則未遭遇類似問題。

不過，官員也強調，一千多名是三軍總額，各項計劃仍在進行中，各單位也正積極詢問士官意願。

國防部訂定的「士官轉軍官」條件，大專學歷者須擔任士官滿三年，大學以上者則任士官一年即可。另外，近三年考績須甲等以上，不得有被記過以上處分，體能則須符合國軍標準，智力測驗分數須達一百分以上。符合資格者須獲上校以上主官保薦，同兵科轉任者，僅須參加為期十週的訓練，如為跨兵科報考者，專長訓期為卅二週，結訓後即可掛階少尉。