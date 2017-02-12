北京打壓加劇 立委：不須隨之起舞

2017-02-12

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國國會所屬的美中經濟與安全審查委員會對兩岸關係提出報告，內容提到中國正以終結馬政府時期與台灣的「外交休兵」，來壓縮台灣國際空間，藉此逼迫總統蔡英文接受一中原則。民進黨立委蔡適應認為，中國打壓台灣國際空間反而會激化兩岸關係，台灣不須隨之起舞。

美中經濟與安全審查委員會報告內容提到，北京政府嘗試利用聖多美普林西比與台斷交並與中國建交一事，壓縮台灣國際空間。報告也說，雖然蔡英文總統上任以來，對兩岸關係採取務實作法，北京卻始終因蔡英文未正面承認九二共識而心存質疑。報告提到，若蔡對兩岸關係態度持續不變，北京未來將終結馬政府時代的外交休兵策略，加強力道打壓台灣國際空間。

蔡適應認為，中國打壓台灣國際空間早已不是新聞，但北京政府想藉此在國際間形塑中國的一中原則，最終只會讓台灣人民反感、激化兩岸關係，並不是一個高明的做法。蔡適應認為，台灣不需要對此隨之起舞，甚至恢復過去凱子外交的邦交爭奪戰，只需要加強與現有邦交國的關係，此外，蔡適應也表示，有許多國家與台灣雖沒有正式外交關係，卻與台灣有許多實質上的互動與往來，「這是中國無法改變的」。

民進黨立委羅致政則說，美國國會報告是針對未來情況進行預測，實際情況是否真的會如報告所說的發展還要觀察，就目前發展來看還算順利。