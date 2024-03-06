高虹安為「人渣俗辣」告馮光遠確定敗訴 理由出爐

台北地院認定馮光遠是對高虹安的論文爭議提出意見評論，並非毫無事實根據的純粹無端謾罵，故予駁回，不得抗告，全案確定。

2024/03/06 16:48

〔記者張文川／台北報導〕新竹市長高虹安前年選舉時身陷論文抄襲爭議，作家馮光遠轉貼旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）發表指控高虹安涉抄襲的文章並留言「她真的涉嫌抄襲。好家在，人渣俗辣是她！」，高虹安控告公然侮辱；檢方處分不起訴確定後，高虹安向法院聲請准予提起自訴，台北地院裁定駁回，認定馮是對高的論文爭議提出意見評論，並非毫無事實根據的純粹無端謾罵，故予駁回，不得抗告，全案確定。

2022年9月20日，馮光遠在臉書上轉貼分享翁達瑞質疑高虹安博士論文的文章，並貼文提到「上月底，我轉了翁達瑞批高虹安涉抄襲的文章，高虹安說若有人轉傳翁文，將蒐證提告，我不信邪，偏轉。早上朋友來電聊高虹安，我本以為是因為她告我了，不料朋友說，不是啦，她真的涉嫌抄襲。好家在，人渣俗辣是她！」。

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高虹安怒控馮涉公然侮辱。馮光遠偵查時否認公然侮辱，稱翁達瑞針對高虹安的論文涉嫌抄襲一事發文，後來朋友證實高的論文確實涉抄襲，所以他才會說人渣、俗辣是高虹安，意思是高虹安的博士論文涉抄襲，他才用這樣的言詞，並非無故謾罵，「我是先表示大不了就跟她道歉，承認自己是人渣俗辣，這是我寫作、生活的習慣用語，沒有公然侮辱犯意」。

北檢認為，高虹安確實於2022年涉及論文抄襲事件，廣為新聞媒體報導，資策會也向高虹安提出刑事自訴涉違反著作權法，現由台北地院審理中，觀諸馮光遠的文章脈絡，可知馮主要是對高虹安論文爭議事件提出批判，並非無端空言謾罵，也非以侮辱高虹安的人格名譽為目的，處分不起訴。

高虹安提出再議，高檢署去年11月底駁回確定；高虹安仍不服，向北院聲請准予提起自訴（舊稱交付審判）。

北院合議庭參酌馮光遠刊登文章當下的時空環境、前後因果、文章脈絡，以及全篇用詞遣字等，認定馮是對高虹安當時的論文爭議事件，提出個人的意見評論，而非毫無事實根據的純粹無端謾罵，且該言論也無法直接推論馮有貶低高虹安人格、社會地位評價的意圖，難以依公然侮辱罪責相繩。

裁定指出，高虹安將「背景事實」與「意見評論」割裂抽離，僅著重強調「人渣俗辣」一詞與相關新聞無關，推稱其言論並非善意、適當、有侮辱故意，合議庭認為這是高的片面臆測之詞，忽視該「人渣俗辣」一詞與全文脈絡的關聯性，因此不予採用。

高虹安也有控告翁達瑞涉誹謗罪，檢方偵結不起訴確定後，翁達瑞提出自訴控告高虹安涉嫌誣告罪，台北地院審理中。

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