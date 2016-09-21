我與馬來西亞 簽約合作防洪
2016-09-21
〔記者鄭旭凱／綜合報導〕台灣科技南向建功！台灣水文資訊學會成功把台灣水利科技技術輸出，將協助馬來西亞建置區域淹水預報系統，該案已完成簽約，前期計畫經費十萬美元也已獲得馬國核定。
黃志芳盼成新南向政策典範
新南向政策辦公室主任黃志芳表示，這項台馬合作案，結合台灣優勢科技成果及東南亞國家防災需求，除了科技，更有新南向政策所強調的人文因素，對國家的生態永續經營也有幫助，他希望本案能成為未來新南向政策的典範。
淡大水資源及環工系主任張麗秋與台大生物環境工程學系特聘教授張斐章，合作開發區域淹水預報人工智慧技術，前年於國際水文科學最頂尖的期刊Journal of Hydrology發表，引起馬來西亞學者關注，去年八月開始研商將技術運用在馬國東部易淹水區預報，淡大上週與馬國政府簽約。張麗秋透露，已在昨天收到馬來西亞寄來的合約書。
黃志芳說，不只馬來西亞，印尼、菲、泰等東南亞國家長期都有水患問題，台灣水文資訊學會研發的淹水預報系統，可在豪雨發生時提前發布淹水預警。這是台灣首次有水利專家以科技技術輸出，由馬來西亞出資委託服務的跨國合作案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 13台籍詐騙犯遣中 我嚴正抗議
- 政院經貿談判辦公室掛牌 鄧振中任總代表 侯清山 王美花副總代表
- 造勢逾時挨罰200萬 時力：沉重的負擔
- 司院人事 民進黨團將逕入審查
- 砂石車撞總統府 駕駛、車行判賠223萬
網友回應
熱門新聞
- 內幕！裘莉休夫 竟是受夠小布這2件事...
- 裘莉為追查小布這件事 竟出動私家偵探...
- 養傷60天 殷仔復出首役「還是殺」
- 《高雄公開賽第1回合》葉偉志 李家豪68桿並列領先
- 美連續爆炸案 升高為恐攻
- 染腸病毒71型 北市2歲童發病1週死亡
- 為癌症編程式 微軟：10年後解決它
- 美眾院外委會主席重申挺台入ICAO
- 《自由廣場》小英同學的123木頭人
- 徐若瑄夫驚傳財務危機 遭限期1年內償還43億
- 小布曾陪裘莉走過這件事 3年婚姻仍挺不住
- 在日北韓學校 要學生「起義」摧毀日美
- 第17號颱風恐生成 週五是關鍵
- 截肢國手程銘志 帕運「銀」回榮耀
- 取消敬師金推優惠 老師：放假較重要
- 最佳十人搶2席 小胖拚當第1人
- 技能檢定唸試題 嘉惠新住民
- 〈生活停看聽〉姊姊失智 弟弟一肩扛
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 外援遭拒 「世上最悲傷北極熊」喬遷夢碎
- 扎到廢針頭提告 愛滋婦再議又敗
- 洗腎婦掀衣、胡說 急性譫妄症上身
- 看問題》給政府獻兩招
- 浩角翔起柬埔寨試膽 軍火夢幻滅
- 轉PO虐鼠 動保所送辦 檢不起訴
- 台北農產運銷公司總座未如預期請辭
- 北中南東 11月年金改革座談
- 張韶涵耍萌扮學生 暌違10年重披制服
- 「五聲音階」來台嗨歌 被豬血糕嚇到
- 守位全出賽 余德龍只差捕手
- 《台股青紅燈》量縮怎麼辦？
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry of Foreign Affairs says it is still mulling closure of overseas offices
- 安倍會希拉蕊 談國際局勢與TPP
- 〈親子會客室〉什麼都學 什麼都不會
- 〈Let’s talk〉同居阿姨殷勤示好 樂見單親媽有個伴
- 維也納少年合唱團 唱進屏東
- 發票量少3成5 屏東創世柑仔店開幕催票
- ICAO邀請函？ 外長：這三天是關鍵
- 糧農組織漁委會會議 中國逼我離場
- 裂縫無礙結構 高公局：雪隧明年總體檢
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：我與馬來西亞 簽約合作防洪
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分