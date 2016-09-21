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我與馬來西亞 簽約合作防洪

2016-09-21

〔記者鄭旭凱／綜合報導〕台灣科技南向建功！台灣水文資訊學會成功把台灣水利科技技術輸出，將協助馬來西亞建置區域淹水預報系統，該案已完成簽約，前期計畫經費十萬美元也已獲得馬國核定。

黃志芳盼成新南向政策典範

新南向政策辦公室主任黃志芳表示，這項台馬合作案，結合台灣優勢科技成果及東南亞國家防災需求，除了科技，更有新南向政策所強調的人文因素，對國家的生態永續經營也有幫助，他希望本案能成為未來新南向政策的典範。

淡大水資源及環工系主任張麗秋與台大生物環境工程學系特聘教授張斐章，合作開發區域淹水預報人工智慧技術，前年於國際水文科學最頂尖的期刊Journal of Hydrology發表，引起馬來西亞學者關注，去年八月開始研商將技術運用在馬國東部易淹水區預報，淡大上週與馬國政府簽約。張麗秋透露，已在昨天收到馬來西亞寄來的合約書。

黃志芳說，不只馬來西亞，印尼、菲、泰等東南亞國家長期都有水患問題，台灣水文資訊學會研發的淹水預報系統，可在豪雨發生時提前發布淹水預警。這是台灣首次有水利專家以科技技術輸出，由馬來西亞出資委託服務的跨國合作案。

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  • 台灣水文資訊學會將協助馬來西亞建置區域淹水預報系統，該案已完成簽約，政府盼本案成為未來新南向政策的典範。圖為台灣水文資訊學會團隊前往馬國向其官員說明預報系統的防災功能。（淡江大學教授張麗秋提供）

    台灣水文資訊學會將協助馬來西亞建置區域淹水預報系統，該案已完成簽約，政府盼本案成為未來新南向政策的典範。圖為台灣水文資訊學會團隊前往馬國向其官員說明預報系統的防災功能。（淡江大學教授張麗秋提供）

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