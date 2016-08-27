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九三軍人節 官兵軍裝消費有好康

2016-08-27

國防部與麥當勞等合作 推敬軍優惠

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為慶祝九三軍人節，國防部將於九月初盛大舉行「榮耀九三」系列活動，九月二日晚間在桃園棒球場舉行的Lamigo桃猿與統一獅之戰，將有五千官兵及眷屬著軍裝看球，軍方並安排五架幻象戰機衝場表演，向國軍及職棒英雄致敬。

軍方九月一日將在台北市自由廣場舉辦三軍樂儀隊、武器裝備陳展活動，並由台中女中、士林高商等六所學校樂儀隊，以新時代青年方式向國軍致敬。

國防部發言人陳忠吉表示，九月三日軍人節當天，國防部已與麥當勞、國賓影城、六福村等卅四家企業合作（約兩千餘個門市單位），國軍官兵只要穿軍服消費即享優惠，當日未辦活動，主要是要讓官兵休假過軍人節。

國防部發言人臉書昨也發表一支「對不起」影片，以國軍深植人心的道歉形象，改以溫情訴說抱歉方式，呈現保家衛國、無法返家陪伴親人、女友的工作責任，向最親愛的人說對不起。國防部文宣心戰處長余宗基說，影片是想傳達國軍官兵在特別節日，對於周遭最親密的家人，內心最深層的對不起，讓外界了解。

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  • ▲國防部昨日公布九三軍人節相關系列活動，並邀請參與活動的學校樂儀隊、職棒球員與敬軍企業廠商，共同為國軍按「讚」。（記者張嘉明攝）

    ▲國防部昨日公布九三軍人節相關系列活動，並邀請參與活動的學校樂儀隊、職棒球員與敬軍企業廠商，共同為國軍按「讚」。（記者張嘉明攝）

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