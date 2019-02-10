過年不鬆懈 嚴德發赴作戰指揮中心視導戰備

2019-02-10 15:30

〔記者羅添斌／台北報導〕9天連續假期即將收假，國軍官兵則是一天都沒有鬆懈，國防部長嚴德發今日前往國軍聯合作戰指揮中心及空軍作戰指揮部視導，持續了解國軍各戰備部隊春節期間任務執行現況，感謝官兵發揮聯合情監偵，密切掌握區域情勢及臺海動態，確保國人都能平安歡樂過新年。

國防部下午表示，嚴德發部長關心官兵戰備職責，今天在指揮中心與作戰區各留守主官召開視訊會議，聽取各單位近期戰備工作重點，並了解臺灣周邊海、空域最新動態，除慰勉各戰備值勤部隊辛勞，同時也肯定所有官兵24小時密切監控、有效掌握敵情，確保臺海空防安全。

國防部表示，嚴德發會中指出， 「春節期間，官兵除了戰備任務外，也協助執行防救災及疏運民眾的任務，大家的表現，值得肯定跟嘉勉」。

嚴部長並提及陸軍航特部在年節期間，派遣直升機協助南投信義鄉森林火災的救火任務，以及空軍C-130運輸機執行春節疏運任務，協助外島民眾順利返鄉、返家，都是國軍「平時能救災、戰時能作戰」的具體展現。

面對年節後各項重要戰演訓工作接踵而至，嚴德發指示各單位務必透過「程序、步驟、要領」完成相關整備工作，各級主官管要落實一級輔導一級、一級督導一級的機制，掌握所屬部隊任務執行狀況，確保所有任務都能如期、如質貫徹與完成，提供國家安全、人民安心最穩定與重要的力量。

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