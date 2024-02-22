為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台南新增科技執法明起開罰 永康分局更新18處精準執法地圖3.0

永康區新增「復興路與高速二街」科技執法地點，針對「不依車道行駛」違規行為執法。（記者劉婉君攝）

永康區新增「復興路與高速二街」科技執法地點，針對「不依車道行駛」違規行為執法。（記者劉婉君攝）

2024/02/22 08:57

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市警察局新增11處科技執法地點，為期1個月的勸導期結束，將於明（23）日起正式執法開罰，永康區也增加1處，永康警分局今天公布更新的「七四七科技精準執法地圖3.0」，標示出轄內18處精準執法地點，提醒民眾注意，遵守交通規則，也避免瘦了荷包。

此次永康區新增的科技執法地點為「復興路與高速二街」，針對「不依車道行駛」違規行為開罰。根據永康警分局統計，2012年至2013年度，該路口之A2交通事故達45件，希望能藉由科技執法系統，防制交通事故發生，減少民眾生命財產損失。

分局更新的「七四七科技精準執法地圖3.0」計有18處，結合科技執法、固定桿與移動式測速等模式執行。

7處科技執法系統包括：「中華路與中央路」、「中華路與中正南路」、「中華路與大橋三街」、「中華路與中華西街」、「中華路與中山南路」、「中華路與中華一路」、「復興路與高速二街」。

4點固定桿：「永大路與中山北路」、「中華路與中華二路」、「復興路與復興路26巷」、「高速一街與永二街245巷26弄」。

7段移動式測速照相：「中正北路」、「中山北路」、「高速一街」、「高速二街」、「大灣東路」、「西勢路」、「王行路」。

永康警分局交通組長葉敏旭指出，科技執法系統24小時全天候執法，違規通通逃不過電眼，將被攝錄開罰，提醒民眾注意，減速慢行、勿闖紅燈、機車兩段式左轉、直行車勿占用左轉專用車道，遵守交通規則，避免交通事故發生。

永康警分局公布更新的「七四七科技精準執法地圖3.0」，標示出轄內18處結合科技執法、固定桿與移動式測速等精準執法地點。（圖由永康警分局提供）

永康警分局公布更新的「七四七科技精準執法地圖3.0」，標示出轄內18處結合科技執法、固定桿與移動式測速等精準執法地點。（圖由永康警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
羅東新增1路口 3月起科技執法
2024/02/21 05:30

羅東新增1路口 3月起科技執法
草屯太平、中興路 科技執法違規最多
2024/02/21 05:30

草屯太平、中興路 科技執法違規最多

掌握債市多頭行情
科技執法 宜蘭羅東博愛、聖母醫院路口 3/1上路
2024/02/20 16:17

科技執法 宜蘭羅東博愛、聖母醫院路口 3/1上路
南投公布4大鄉鎮被開單第一名路段
2024/02/20 11:47

南投公布4大鄉鎮被開單第一名路段

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播