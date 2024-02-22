台南新增科技執法明起開罰 永康分局更新18處精準執法地圖3.0

永康區新增「復興路與高速二街」科技執法地點，針對「不依車道行駛」違規行為執法。（記者劉婉君攝）

2024/02/22 08:57

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市警察局新增11處科技執法地點，為期1個月的勸導期結束，將於明（23）日起正式執法開罰，永康區也增加1處，永康警分局今天公布更新的「七四七科技精準執法地圖3.0」，標示出轄內18處精準執法地點，提醒民眾注意，遵守交通規則，也避免瘦了荷包。

此次永康區新增的科技執法地點為「復興路與高速二街」，針對「不依車道行駛」違規行為開罰。根據永康警分局統計，2012年至2013年度，該路口之A2交通事故達45件，希望能藉由科技執法系統，防制交通事故發生，減少民眾生命財產損失。

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分局更新的「七四七科技精準執法地圖3.0」計有18處，結合科技執法、固定桿與移動式測速等模式執行。

7處科技執法系統包括：「中華路與中央路」、「中華路與中正南路」、「中華路與大橋三街」、「中華路與中華西街」、「中華路與中山南路」、「中華路與中華一路」、「復興路與高速二街」。

4點固定桿：「永大路與中山北路」、「中華路與中華二路」、「復興路與復興路26巷」、「高速一街與永二街245巷26弄」。

7段移動式測速照相：「中正北路」、「中山北路」、「高速一街」、「高速二街」、「大灣東路」、「西勢路」、「王行路」。

永康警分局交通組長葉敏旭指出，科技執法系統24小時全天候執法，違規通通逃不過電眼，將被攝錄開罰，提醒民眾注意，減速慢行、勿闖紅燈、機車兩段式左轉、直行車勿占用左轉專用車道，遵守交通規則，避免交通事故發生。

永康警分局公布更新的「七四七科技精準執法地圖3.0」，標示出轄內18處結合科技執法、固定桿與移動式測速等精準執法地點。（圖由永康警分局提供）

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